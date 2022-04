Immobilienmarkt Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen in Deutschland steigt weiter

Die Zahl der Genehmigungen für neue Wohngebäude stieg im Januar um rund zehn Prozent. Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser bewegen sich entgegen dem Trend.

Die Zahl der Baugenehmigungen ist mit Blick auf die Wohnungsnot in vielen Städten ein wichtiger Indikator. (Foto: dpa) Baustelle und Bauarbeiter

Wiesbaden Bei den Baugenehmigungen für Wohnraum in Deutschland geht es weiter aufwärts. Im Januar bewilligten die Behörden den Neu- oder Umbau von 29.951 Wohnungen und damit 8,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Freitag anhand vorläufiger Zahlen mitteilte. In neu zu errichtenden Wohngebäuden wurden demnach 26.291 Wohnungen genehmigt. Dies waren nach Angaben der Wiesbadener Statistiker 10,4 Prozent oder 2469 Wohnungen mehr als im Januar 2021.

Gegen den Trend gab es dabei bei Einfamilienhäusern einen Rückgang um 11,8 Prozent auf 6626 Einheiten. „Die Zunahme bei den Zwei- und Mehrfamilienhäusern sowie der Rückgang bei den Einfamilienhäusern könnte unter anderem auf das Auslaufen der KfW-Förderung für Wohnungen in Gebäuden der Effizienzstufe 55 zurückzuführen sein“, erklärte das Bundesamt.

