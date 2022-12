Immobilienpreise Immobilie mieten oder kauen – hier sparen Sie am meisten Geld

Wer aus der Stadt aufs Land zieht, kann viel Geld sparen – aber nicht überall gleich viel. Eine Untersuchung zeigt, wo Käufer und Mieter am meisten sparen können.

Käufer können im Umland von Großstädten deutlich sparen. (Foto: IMAGO/imagebroker) Einfamilienhaus

Frankfurt Es ist kein Geheimnis: Wer die Stadt verlässt und ins Umland zieht, wohnt deutlich günstiger. Doch das gilt nicht überall gleichermaßen, wie Zahlen von Immobilienscout24 belegen.

Marktforscher der größten deutschen Plattform für Wohnimmobilien haben die Kauf- und Mietpreise in den Zentren der sieben größten Städte Deutschlands mit denen in deren Umland verglichen. Dabei haben sie untersucht, wie viel günstiger es wird, wenn man 15 bis 30, 50, 75 und 100 Kilometer entfernt von der Innenstadt wohnt.

Die Untersuchung zeigt, wie unterschiedlich die Märkte im Umland von Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt, Stuttgart und Düsseldorf sind und wie sich die Immobilienpreise seit der Pandemie entwickelt haben.

So finden Mieter und Käufer heraus, in welchen Metropolen es sich finanziell am meisten lohnt, ins Umland zu ziehen und aus welcher Stadt Menschen sehr weit raus müssen, um von günstigen Immobilienpreisen zu profitieren:

Immobilienpreise: Wo Käufer im Umland am meisten sparen können

