 Immobilienpreise: Wie schätzen Experten jetzt den Immobilienmarkt ein?

Während Baufinanzierer bald wieder mit steigenden Kaufpreisen rechnen, sehen Immobilienunternehmen keine Anzeichen für eine Trendwende. Bei der Mietentwicklung sind sie sich aber einig.

Neubauten im Frankfurter Europaviertel: Die meisten Firmen erwarten, dass viele genehmigte Projekte vorerst nicht vollendet werden. Bei den Immobilienpreisen sehen sie keine Trendwende kommen. (Foto: dpa) Neubauviertel

Frankfurt Steigende Bauzinsen, hohe Inflation, weniger Nachfrage: Die Preise am deutschen Immobilienmarkt sind in den vergangenen Monaten deutlich unter Druck geraten. Trotzdem ist das Angebot an Wohnimmobilien weiterhin hoch, vor allem in den Metropolen.

Daten von Baufinanzierern und Analysefirmen der Branche sendeten zuletzt sogar erste Hinweise, dass die Preise wieder steigen könnten. Wie sehen das die Immobilienunternehmen?

Einen wichtigen Stimmungstest liefert dazu der neue Branchenindex des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW) in Zusammenarbeit mit dem Immobilien-Spitzenverband ZIA, der dem Handelsblatt vorab vorliegt. Befragt für den quartalsweise erstellten Index wurden Geschäftsführer und leitende Angestellte von rund 1200 Immobilienunternehmen, von denen gut 400 Firmen regelmäßig an der Studie teilnehmen.

Sehen die Profis bereits eine neuerliche Trendwende voraus? Die klare und ernüchternde Antwort lautet: Nein.

Immobilienmarkt: Wie entwickeln sich die Immobilienpreise?

