 Indexmiete: Die Vor- und Nachteile für Mieter und Vermieter auf einen Blick

Frankfurt Für die einen sind sie Teufelszeug, für die anderen ein probates Mittel: Indexmieten. Immer mehr Vermieter, auch große Wohnkonzerne, liebäugeln inzwischen mit der Vertragsform, bei der die Mieten jährlich nach dem Wert des Verbraucherpreisindexes des Statistischen Bundesamts erhöht werden – und im Gegenzug andere Formen der Mietanpassung entfallen.

Denn die Inflation in Deutschland hat ungeahnte Höhen erreicht, was auch viele Eigentümer unter Kostendruck bringt.

Mieterverbände und Politik sehen diese Entwicklung allerdings bei Wohnimmobilien mit Argwohn. Sie sei „kein Fan von Indexmieten“, sagte Bundesbauministerin Klara Geywitz jüngst. Die SPD-Politikerin will sogar neue Maßnahmen gegen stark steigende Indexmieten prüfen lassen.

Der Deutsche Mieterbund fordert eine Deckelung der Mietpreiserhöhungen bei Indexmietverträgen. Neuer Streit zwischen Mietern und Vermietern scheint damit vielfach vorprogrammiert.

Was müssen Vermieter also berücksichtigen, um Ärger zu vermeiden? Und was sollten Mieter wissen? Im Folgenden ein Überblick über die wichtigsten Fragen und Antworten.

