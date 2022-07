Internationaler Hochhaus Preis 2022/23 Wo steht der beste neue Wolkenkratzer? Zwei Frankfurter Türme auf der Short List

Alle zwei Jahre wird der Internationale Hochhaus Preis vergeben. Der Award gilt als einer der weltweit wichtigsten Architekturpreise weltweit für den Gebäudetyp. 34 Projekte aus 13 Ländern sind nominiert.

Der Hotel- und Wohnturm wurde von Cyrus Moser Architekten entworfen. One Forty West in Frankfurt

Frankfurt Auf viele Menschen üben sie eine besondere Faszination aus: Hochhäuser. Trotz der Coronapandemie und der daraus resultierenden Schwierigkeiten für den Immobilienmarkt – vor allem durch Fachkräftemangel und Engpässe in den Lieferketten – sind in den vergangenen Monaten zahlreiche Gebäude entstanden, auf die die Definition eines Hochhauses zutrifft. Besonders in China: Etwa jedes dritte Gebäude mit einer Höhe von mindestens 100 Metern wird dort gebaut.

Ob sich eines von ihnen bald mit dem Internationalen Hochhaus Preis 2022/23 schmücken kann, wird sich erst in den kommenden Wochen entscheiden. Allerdings stehen auf der nun veröffentlichten Liste der 34 nominierten Gebäude gleich neun Immobilien aus China, neben 25 weiteren Gebäuden aus zwölf weiteren Ländern in Nordamerika, Europa, Australien, Asien und Afrika.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen