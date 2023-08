 Interview: Energetische Sanierung der Immobilie – „Entscheidung für 50 Jahre“

Dämmung ist eine Option für viele Hausbesitzer. Doch die Hersteller der Dämmstoffe werden häufig kritisiert. Verbandschef Jan Peter Hinrichs hält dagegen.

Je weniger Wärme ein Gebäude verlässt, desto weniger stark muss es in der kühlen Jahreszeit beheizt werden. Je dichter ein Haus jedoch ist, desto besser muss es belüftet sein. (Foto: Imago) Ein Haus wird gedämmt

München Bei einer Sache sind die Expertinnen und Experten und weite Teile der Bevölkerung sich einig: Wenn Deutschland in Zukunft klimaneutral werden soll, müssen Millionen Gebäude in diesem Land saniert oder umgebaut werden. Auf die Frage, wie das geschehen soll, gibt es viele Antworten. Ende Juli hat der Stararchitekt Matteo Thun im Gespräch mit dem Handelsblatt von einer „Dämm-Mafia“ gesprochen, die Deutschland und andere Länder im Griff habe, und für Häuser aus Holz geworben. Eine Aussage, die nicht nur in der Baubranche auf ein geteiltes Echo gestoßen ist.

Jan Peter Hinrichs vom Bundesverband energieeffiziente Gebäudehülle hält Thun entgegen, dass eine gut gedämmte Immobilie nicht nur CO2 sparen kann. Der Holzbauingenieur rechnet vor, ab wann es sich lohnt, eine Immobilie zu dämmen, was Immobilienbesitzer seiner Ansicht nach jetzt wissen müssen und was er von der Gaspreisbremse hält.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen