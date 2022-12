Beim Kauf oder Bau eines Eigenheims spielen uns oft die eigenen Emotionen einen Streich. Wie Sie diese in den Griff kriegen und rational entscheiden.

Mit ihrer Firma FCM Finanz Coaching berät Müller Privatleute im richtigen Umgang mit Geld. Gerade bei Immobilien fällt es vielen schwierig richtige Entscheidungen zu treffen. Monika Müller

Frankfurt Monika Müller ist Finanzcoachin und Psychologin. Im Interview erklärt sie, warum bei so vielen Menschen in Sachen Immobilien die Risikoeinschätzung versagt – und warum ein geplatzter Wohntraum ähnliche Effekte haben kann wie ein unerfüllter Kinderwunsch.

Frau Müller, geht es ums Wohnen, werden auch die kühlsten Naturen emotional, warum packt uns das Thema so sehr?

Wir alle streben nach der Höhle, in die sich unsere Urahnen, die einst in der Savanne umhergezogen sind, zurückgezogen haben, um Schutz vor den Elementen oder gefährlichen Tieren zu suchen.

