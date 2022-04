IW-Studie Deutscher Immobilienmarkt und US-Subprime-Krise: So groß sind die Parallelen

Eine Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft beleuchtet die Gefahren, die durch den aktuellen Immobilienboom hierzulande auf Kreditnehmer und Banken zukommen können.

Boom oder schon Blase? (Foto: dpa) Häuserbau in Niedersachsen

Frankfurt Angesichts der stetig steigenden Preise macht sich in Deutschland die Sorge vor einer Blase am Immobilienmarkt breit. Es wird befürchtet, dass deren Platzen nicht nur unzählige Deutsche, sondern sogar die Finanzbranche in eine Krise stürzen könnte.

In einer aktuellen Studie ist Immobilienökonom Michael Voigtländer vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln deshalb den Fragen nachgegangen, ob die Entwicklung der Kreditvergabe angesichts der Entwicklungen der Zinsen und Immobilienpreise noch als angemessen bewertet werden kann und inwiefern die Entwicklung und Ausgestaltung der Kreditprodukte Anlass zur Sorge liefern.

In der Untersuchung betont das IW, dass die Öffentlichkeit, aber vor allem Zentralbanken und auch Aufsichtsbehörden spätestens seit der globalen Finanzmarktkrise – die 2008 von einer Krise am US-Immobilienmarkt ausgelöst wurde – für die besondere Bedeutung der Immobilienfinanzierung für die Finanzstabilität sensibilisiert wurde.

