Kampf gegen die Insolvenz Evergrande-Gläubiger lehnen Vorschlag für Zahlungsaufschub ab

Der chinesische Immobilienkonzern kämpft weiter gegen die Insolvenz. Inländische Anleiheinvestoren wollen nun nicht länger auf ihr Geld warten.

Peking/Hongkong Heimische Anleiheinvestoren des angeschlagenen Immobilienkonzerns China Evergrande lehnen einen Zahlungsaufschub für einen umgerechnet fast 700 Millionen Dollar schweren Schuldentitel ab. Die Hengda Real Estate Group, das Kernunternehmen der Evergrande-Immobiliensparte, sei mit den Anleihehaltern in Gesprächen, um so bald wie möglich eine akzeptable Lösung für den Bond zu finden, teilte die Gesellschaft am Montag in einer Mitteilung an die Börse Shenzhen mit.

Der Bond mit einem Kupon über 6,98 Prozent wurde Anfang 2020 über die Börse Shenzhen emittiert. Die Gläubiger verweigerten nun dem Vorschlag einer weitere Verschiebung des Rückzahlungsdatums auf den 8. Januar 2023 die Zustimmung.

Der Immobilienkonzern hat mehr als 300 Milliarden Dollar Schulden aufgehäuft und konnte in den vergangenen Monaten Zinsen für Auslandsanleihen nicht mehr bedienen. Bei ausländischen Investoren stand Evergrande zuletzt mit rund 20 Milliarden Dollar in der Kreide.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen