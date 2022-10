Wer sein Haus energetisch saniert, schützt nicht nur das Klima, sondern spart auch Steuern. Eine Expertin verrät, wie Sie sich einen Bonus sichern.

Besonders lohnen kann sich die Steuererklärung sich für alle, die in den vergangenen Jahren ihr Eigenheim energetisch saniert haben. (Foto: dpa) Herbst im Spreewald

Köln Auch in diesem Jahr gibt es wieder einige Verbraucherinnen und Verbraucher, die die Abgabe ihrer Steuererklärung bis zum letzten Moment hinauszögern. Am 31. Oktober endet offiziell die Abgabefrist für alle, die dazu verpflichtet sind eine Erklärung abzugeben. All diejenigen, die sich steuerlich beraten lassen, etwa von einem Lohnsteuerhilfeverein oder von Steuerberatern, haben noch bis zum August 2023 Zeit, ihre Steuererklärung einzureichen.

Dabei kann es sich durchaus lohnen, die Steuererklärung schon heute abzugeben. Schließlich werden einige Verbraucher aufgrund der Inflation und steigenden Energiepreisen den Gürtel künftig enger schnallen müssen. Da kämen die durchschnittlich 1072 Euro, die jeder im Durchschnitt laut Statistischem Bundesamt vom Fiskus zurückbekommt gerade recht.

