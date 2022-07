 Liquiditätskrise: Chinesischer Bauträger kann Milliarden-Anleihe nicht bedienen

Der wochenlange Corona-Lockdown hat die chinesischen Immobilienverkäufe stark einbrechen lassen. Die Baubranche steht allerdings nicht nur wegen der Pandemie unter Druck.

Shimao beauftragte einen Finanz- und einen Rechtsberater damit, die Chancen für eine Bewältigung der Liquiditätskrise auszuloten. (Foto: Reuters) Shimao Group in Shanghai

Hongkong Neuer Rückschlag für den gebeutelten chinesischen Immobilienmarkt: Der Bauträger Shimao verpasste am Sonntag Zins- und Tilgungszahlungen für eine Anleihe in Höhe von einer Milliarde Dollar. Den Gläubigern einer an der Börse von Singapur gehandelten vorrangigen Anleihe könnten weder Kapital noch Zinsen von insgesamt 1,023 Milliarden Dollar gezahlt werden, wie das Unternehmen am Sonntag der Börse von Hongkong mitteilte. Es begründete dies mit „Marktunsicherheiten hinsichtlich der Refinanzierung von Schulden“ und „schwierigen Betriebs- und Finanzierungsbedingungen“.

Shimao beauftragte einen Finanz- und einen Rechtsberater damit, die Chancen für eine Bewältigung der Liquiditätskrise auszuloten. Gläubiger zweier Konsortialkredite haben sich den Angaben zufolge dazu bereit erklärt, dem in Geldnot geratenen chinesischen Bauunternehmen eine Atempause zu gewähren.

