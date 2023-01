 Luxusimmobilien: So funktioniert Luxus auf 33 Quadratmetern in Deutschland

Was in Städten wie Singapur und London schon seit Langem bekannt ist, hält nun auch im Zentrum mancher deutscher Großstadt Einzug. Luxusimmobilien können auch mit kleinerer Fläche punkten.

Erker und mobile Wände sollen kleinere Einheiten großzügig wirken lassen. (Foto: Bauwerk Capital) Van B in München

Köln Wenn Michael Reiss von Kaufinteressenten gefragt wird, ob er nur Luxusimmobilien vermittle oder auch kleinere Wohnungen, kann er nur schmunzeln. Denn beides steht keineswegs im Widerspruch zueinander: „Luxus muss nicht groß sein. Es ist vielmehr eine Frage der Ausstattung“, sagt der Managing Director von Sotheby’s International Realty in München. Natürlich gibt es noch immer die Käufer, die einen Landhaussitz mit weitläufigem Grundstück oder eine Villa direkt am Tegernsee suchen.

„Wir sehen allerdings den Trend, dass sich immer mehr Leute verkleinern wollen“, sagt Reiss. Das liegt nicht etwa an der Verfügbarkeit von Flächen – auch in den Eins-a-Lagen der deutschen Metropolen muss man nicht auf 60 Quadratmetern wohnen –, sondern vor allem an der Lebensphase. Wer beruflich viel unterwegs ist, allein oder zu zweit lebt, wessen Kinder schon aus dem Haus sind, der ist auch mit weniger Platz glücklich.

Bei Luxusimmobilien gilt Lage vor Größe

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen