Metropolregion Wie Münchens Umland mit Innovationen bezahlbar bleiben soll

Bayerns Boom macht längst auch das Wohnen außerhalb der Metropole München extrem teuer. Frische Konzepte sollen nun eine Modellregion für Ballungsräume schaffen.

Diese Wohnanlage in Garmisch Partenkirchen steht als Träger des Preises für Baukultur für den Wandel der Metropolregion. (Foto: BBDarch Architekten) Ausgezeichneter Neubau

Düsseldorf An markanten Gebäuden mangelt es kaum in der Gemeinde Bad Aibling. Seien es die an gigantische Ballons erinnernden Radarkugeln, mit denen der Bundesnachrichtendienst abhört. Oder die von Grün umgebenen Kuppeln der Therme. Doch die Zukunft des Wohnens sieht auf Anhieb schlichter aus. Lediglich die Rundbögen der drei Gebäude im Stadtteil Mietraching und die unterschiedlichen Grautöne der Fassaden ziehen Blicke auf sich.

Es sind Forschungshäuser der Technischen Hochschule Rosenheim. In ihnen werden Grundrisse und Materialien erprobt, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Der ist dringend nötig in der Region rund um München, die sich vom Landkreis Eichstätt im Norden bis Garmisch-Partenkirchen im Süden mit 33 Landkreisen und mehr als sechs Millionen Bewohnern erstreckt.

Der Erfolg der bayerischen Hauptstadt und ihres Umlands zieht zwar einerseits seit Jahren Menschen an, gleichzeitig sind die Preise für Immobilien mit die höchsten in Deutschland. Wolfgang Wittmann ist Vorsitzender des Vereins Metropolregion München und schaut besorgt auf die Prosperität: „Wir müssen den funktionalen Raum so gestalten, dass die Region wettbewerbsfähig bleibt.“ Dazu gehöre auch, den Gemeinden die Angst vorm Wachstum zu nehmen und dafür zu sorgen, dass die Infrastruktur mitwächst.

Im Zentrum der Arbeit des Interessenverbandes stehen deswegen sowohl der Wohnungsbau, aber auch moderne Formen der Arbeit. Mit einem Preis für Baukultur werden Objekte ausgezeichnet, die unter anderem Quartiere mit hoher Lebensqualität für sämtliche Bevölkerungsschichten bieten. Zum anderen unterstützt der Verein Gemeinden und Unternehmen, die flexibles Arbeiten fördern. Gemeint sind damit aber auch neue Formen des Arbeitens, wie Teilnehmer der Veranstaltung „Immobilien-Dialog Metropolregion München“ vergangene Woche erörterten.

Projekt Einfach Bauen: Weniger Technik, gleicher Komfort

Anna Niemann ist Professorin für Entwerfen, Holzbau und Gebäudelehre an der Technischen Hochschule Rosenheim. Sie ist Teil des Forschungsprojekts Einfach Bauen der TH Rosenheim, zu dem die Häuser in Bad Aibling gehören. Ziel sei es, die Bauten zu vereinfachen. Das hat einen einfachen Grund: menschliches Verhalten. Viele moderne Gebäude nutzen Technologie, um gutes Raumklima und energetische Effizienz zu vereinen.

Wohn-Raum 3,10 Meter beträgt nach Erkenntnissen der Technischen Hochschule Rosenheim die ideale Geschosshöhe für bezahlbares Wohnen.

„Auf dem Papier sind die Zahlen dann theoretisch gut. In der Praxis verhalten sich die Bewohner dann jedoch oft nicht so, dass das gewünschte Ergebnis entsteht“, sagt Niemann. Zudem müssten zum Beispiel nötige Lüftungen gewartet werden, und es sei nicht klar, ob es in drei Jahrzehnten die nötigen Ersatzteile noch gebe.

Deshalb verfolgt das Projekt Einfach Bauen eine entgegengesetzte Herangehensweise: Verzicht auf Technik und Konzentration auf Methoden und Baupraktiken, die teils schon lange bekannt sind. Als ein Ergebnis hat Niemann unter anderem eine ideale Geschosshöhe ermittelt. Sie liegt bei etwa 3,10 Meter Höhe. Damit gäbe es die Möglichkeit, knappe Fläche in der Höhe zu nutzen und mit entsprechenden Fenstergrößten sowohl Lichteinfall und ein gutes Raumklima zu gewährleisten. Das erlaubt, bezahlbares Wohnen auch auf kleineren Grundrissen qualitativ hochwertig zu errichten.

Coworking in der Provinz: BASF-Spin-off konzentriert sich auf Bayern

Auf der anderen Seite der Gleichung für eine prosperierende Metropolregion setzt Wolfgang Wittmann auf Bürokonzepte, die in Deutschland derzeit noch kaum verbreitet sind: Coworking-Spaces. Sie tragen der jüngsten Entwicklung von New Work und dort vor allem dem gestiegenen Anteil an Homeoffice Rechnung. Bislang finden sich Coworking-Spaces, in die sich junge Selbstständige einmieten, vor allem in Großstädten, nun sollen Angestellte verschiedener Unternehmen in kleineren Gemeinden sie nutzen.

Das Konzept des Anbieters 1000 Satellites aus Mannheim richtet sich an Unternehmen und deren festangestellte Mitarbeiter, die in mittleren und kleinen Städten arbeiten und rund um die bayerische Hauptstadt angesiedelt sind. Das Spin-off der BASF ist bereits in der Region Rhein-Neckar aktiv.

Nun prüft Gregory von Abendroth, Geschäftsführer von 1000 Satellites, gemeinsam mit dem Verein Metropolregion München, ob und welche Standorte von Rosenheim bis Ingolstadt geeignet sind, um dort Büroeinheiten anzubieten. „Das erlaubt Mitarbeitern, die nicht ständig zu Hause arbeiten können, aber einen längeren Arbeitsweg ins Unternehmen hätten, an bestimmten Tagen im Coworking-Space konzentriert mit voller Ausstattung arbeiten zu können“, sagt von Abendroth.

