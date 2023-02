Der jahrelange Aufwärtstrend am Immobilienmarkt ist gebrochen. Doch die Trendwende macht die Vermietung wieder attraktiver. Wo Chancen locken.

Frankfurt Die Stimmung am Immobilienmarkt ist vergleichsweise schlecht. Steigende Zinsen, Baukosten und hohe Energiepreise: Die Sorgen der Käufer und Eigentümer werden immer größer.

Doch die Trendwende am Markt, die erstmals seit Jahren für sinkende Kaufpreise und überproportional steigende Mieten sorgt, bietet für manche Besitzer auch einen Hoffnungsschimmer. Ein wichtiges Kriterium zur Bestimmung der Attraktivität eines Immobilien-Investments ist die sogenannte Mietrendite. Der Immobilienfinanzierer Baufi24 hat diese nun für das zweite Halbjahr 2022 neu berechnet – mit einem bemerkenswerten Ergebnis: In nahezu allen der 50 größten Städte in Deutschland sind die Bruttomietrenditen von Wohnimmobilien gestiegen.

