Milliardenfonds in Schieflage Investoren des eingefrorenen Stratos-Immobilienfonds ringen um Restrukturierung

Anleger des Milliardenfonds sollen bis zu zwei Jahre auf ihr Geld warten. Eine Liquidation wollen die Verantwortlichen um jeden Preis vermeiden.

Existiert bisher nur virtuell: Das Projekt erhielt Finanzmittel aus dem Stratos-Fonds. (Foto: eins:eins Architekten) Plan für das Neuländer Carré in Hamburg

Zürich Die Anleger des in Schieflage geratenen Stratos-II-Immobilienanleihenfonds sollen bis zu zwei Jahre auf ihr Geld warten. In dieser Zeit will die Kapitalverwaltungsgesellschaft Hansa Invest zusammen mit der auf Restrukturierungen spezialisierten Kanzlei RTC Treuhand den Fonds neu ausrichten. Darüber wurden nach Handelsblatt-Informationen die Anleger des Fonds am Montag in einer Telefonkonferenz informiert.

In den Fonds haben Dutzende professionelle Anleger wie Versicherungen und Pensionskassen sowie semiprofessionelle Anleger investiert. Der Fonds verwaltete zuletzt knapp eine Milliarde Euro.

Sämtliche Anleger müssen bis Mitte Juli das Sanierungskonzept annehmen. Dem Vernehmen nach haben etwa 80 Prozent der Anleger bereits ihre Zustimmung signalisiert. Alternativ müsste der Fonds abgewickelt und liquidiert werden – dann müssten die Investoren um einen Teil ihres angelegten Vermögens zittern.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen