Mindestmietdauer So kommen Mieter aus Verträgen trotz Kündigungsverzicht

Wer einen Mietvertrag mit Mindestmietdauer unterschreibt, muss während der Laufzeit nicht befürchten, seine Wohnung zu verlieren. Doch was, wenn Mieter vor dem Ende des Kündigungsverzichts aus dem Vertrag aussteigen wollen?

Düsseldorf In jedem fünften Mietvertrag einigen sich die Parteien heute auf eine Mindestmietdauer, schätzt der Deutsche Mieterbund. Mietern gibt das die Sicherheit, dass ihnen ihr Vermieter während der Mindestmietzeit nicht ordentlich kündigt. Er selbst wiederum muss nicht befürchten, dass der neue Mieter schnell wieder auszieht.

Die Mindestmietdauer können die Parteien vereinbaren, indem sie einen Zeitmietvertrag nach Paragraf 575 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) schließen. Dieser endet automatisch zum Ende der festgelegten Laufzeit. Er ist allerdings nur rechtens, wenn der Vermieter nach dem Ende der Laufzeit Eigenbedarf an der Immobilie hat, diese abreißen oder umfassend renovieren will oder es sich um eine Werkswohnung handelt, die für andere Mitarbeiter benötigt wird. Andere Gründe lässt das Mietrecht nicht zu. Die entsprechende Begründung muss im Mietvertrag angegeben werden.

Mehr als vier Jahre Mindestdauer sind in Standardmietverträgen nicht zulässig

Alternativ können Mieter und Vermieter in einen unbefristeten Mietvertrag eine Kündigungsausschlussklausel aufnehmen. Sie verpflichtet beide Seiten dazu, für eine bestimmte Zeit auf eine ordentliche Kündigung des Mietverhältnisses zu verzichten. Wie der Bundesgerichtshof (BGH VIII ZR 27/04, 6.4.2005) entschied, darf solch ein Kündigungsverzicht in vorformulierten Standardmietverträgen für maximal vier Jahre vereinbart werden.

Eine Ausnahme machte der BGH allerdings in einem 2009 entschiedenen Verfahren für Studenten (BGH VIII ZR 307/08, 15.7.2009). Ihre Ausbildung erfordere ein hohes „Maß an Mobilität und Flexibilität“ und gegebenenfalls häufigere Wechsel des Studienorts. Daher sahen die Richter schon in einer Mindestmietdauer von zwei Jahren und vier Monaten eine nicht zulässige einseitige Benachteiligung des Mieters.

Einvernehmlich lässt sich auch ein längerer Kündigungsverzicht vereinbaren

In individuell gestalteten Mietverträgen können Mieter und Vermieter jedoch auch eine erheblich längere Mindestmietdauer vereinbaren, befanden die obersten Bundesrichter (BGH VIII ZR 81/03, 22.9.2003). Vorausgesetzt, die Einigung ist das Ergebnis echter Verhandlungen zwischen den Parteien (BGH VIII ZR 98/10, 13.10.2010).

Die Mindestmietdauer läuft ab dem Zeitpunkt des Vertragsschlusses

Die Mindestmietdauer beginnt dabei am Tag des Vertragsabschlusses – nicht erst mit dem Einzug des Mieters. Auch das entschied der BGH (BGH VIII ZR 3/05, 25.1.2006). Eine Kündigung ist zudem nicht erst nach Ablauf der Mindestmietdauer rechtens. Vielmehr können Mieter und Vermieter den Vertrag erstmals so kündigen, dass das Ende der Kündigungsfrist mit dem Ende der vereinbarten Mindestmietzeit zusammenfällt.

Wird die entsprechende Klausel so formuliert, dass eine Kündigung erstmals „ab“ und nicht „zum“ Ende der Mindestmietdauer möglich ist, ist sie ungültig. Es handelt sich dann um einen unbefristeten Mietvertrag, den beide Seiten mit den in Paragraf 573c BGB geregelten Fristen kündigen können.

Das Recht zur außerordentlichen Kündigung lässt sich nicht ausschließen

Mit einer Kündigungsverzichtsklausel können Mieter und Vermieter nur auf ihr Recht verzichten, ihr Vertragsverhältnis ordentlich zu kündigen. Ihr in den Paragrafen 543 und 569 BGB geregeltes Recht zur außerordentlichen Kündigung behalten sie. Der Vermieter kann das Mietverhältnis also nach wie vor beenden, wenn der Mieter mit der Zahlung seiner Miete in Rückstand gerät oder die Wohnung unerlaubt untervermietet. Dieser hingegen kann den Vertrag auflösen, wenn der Vermieter bei der Nebenkostenabrechnung betrügt oder sich an der Immobilie Bauschäden zeigen, die zu gesundheitsgefährdenden Wohnbedingungen führen.

Wie lässt sich eine Kündigungsverzichtsklausel umgehen

Im Gegensatz dazu ist die ordentliche Kündigung eines Vertrags mit Mindestmietdauer nur möglich, wenn die Fortsetzung des Mietverhältnisses für eine der Parteien unzumutbar ist oder sich beide darauf einigen, das Mietverhältnis in gegenseitigem Einvernehmen aufzulösen. In der Regel schließen sie dazu einen Aufhebungsvertrag. Oft lassen sich Vermieter auf diese Lösung ein, wenn Mieter ihnen einen Nachfolger stellen. Allerdings sind sie nicht verpflichtet, einen Nachmieter zu akzeptieren, und können beliebig viele Vorschläge ablehnen.

Einigen sie sich nicht, muss meist ein Gericht entscheiden, ob der klagenden Partei – meist ist das der Mieter – die Fortsetzung des Mietverhältnisses zugemutet werden kann. Mitunter legen Richter das sehr streng aus.

Hintertürchen Unzumutbarkeit – Richter legen strenge Maßstäbe an

In der Regel erachten sie es zwar für unzumutbar, eine Immobilie weiterhin mieten zu müssen, wenn Arbeitnehmer eine neue Stelle an einem weit entfernten Ort antreten oder ein junges Paar ein Kind bekommt und die Wohnung zu klein wird. Allerdings kommt es dabei auch darauf an, ob der Mieter von sich aus nach einem neuen Job gesucht hat oder ob er entlassen oder versetzt wurde. Bekommen Mieter Familienzuwachs, werden die Richter danach fragen, ob sie von der Schwangerschaft schon bei Abschluss ihres Mietvertrags wussten.

Wenn sich ein Paar trennt, halten manche Gerichte eine Fortsetzung des Mietverhältnisses selbst dann für zumutbar, wenn sich keiner der beiden Partner die Wohnung allein leisten kann. Hat dagegen ein älteres Paar einen Mietvertrag gemeinsam unterschrieben, hat jeder von ihnen ein Sonderkündigungsrecht, wenn der Partner oder die Partnerin stirbt.

Erstveröffentlichung: 3. Februar 2022, 11:18 Uhr