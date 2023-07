 Nebenkostenabrechnung 2022: Wie Sie als Mieter die Heizkosten prüfen sollten

Der Schock kommt mit der Abrechnung: Erst jetzt wird sichtbar, wie teuer das Heizen nach Beginn des Ukrainekriegs wirklich war. Was Betroffene tun können.

Wer 2022 viel geheizt und die gestiegenen Energiepreise nicht im Blick hatte, bekommt jetzt die Quittung mit der Nebenkostenabrechnung. (Foto: dpa) Heizungsthermostat

Düsseldorf Der Schock kommt mit Verspätung. Erst in diesen Wochen merken viele Bewohner von Mehrfamilienhäusern mit Zentralheizung so richtig, wie stark der Krieg in der Ukraine die Energiekosten im vorigen Jahr in die Höhe getrieben hat. Abgerechnet wird schließlich immer erst im Jahr darauf.

Inzwischen sind viele Heizkostenabrechnungen für 2022 erstellt und erreichen nun nach und nach Mieter und Wohnungseigentümer. Mietervereine haben festgestellt, dass die Nachforderungen in etlichen Fällen mehrere Hundert bis mehrere Tausend Euro betragen. Wer eine hohe Summe nachzahlen soll, sollte die Abrechnung prüfen.

Aber auch ohne hohe Forderung ist dies sinnvoll – Studien von Verbraucherzentralen und der Beratungsgesellschaft CO2online belegen, dass Abrechnungen häufig Fehler enthalten oder nicht plausibel sind.

Wie hoch sind die Heizkosten für 2022?

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen