New York Wohnen wie Marilyn Monroe: Das Waldorf Astoria verkauft Eigentumswohnungen

New York Das Waldorf Astoria an der Park Avenue in der Nähe des Grand-Central-Bahnhofs ist ein New Yorker Wahrzeichen: Franklin D. Roosevelt hat sich hier ein eigenes unterirdisches Zuggleis bauen lassen, um in seinem Rollstuhl mit dem Aufzug direkt in die Präsidenten-Suite hochzufahren.

Zu den Dauergästen gehörte Marilyn Monroe ebenso wie die ehemaligen US-Präsidenten Dwight D. Eisenhower und Harry S. Truman. Im Grand Ballroom haben Prinz Rainier III. von Monaco und Grace Kelly ihre Verlobung und John F. Kennedy seine Geburtstagsgala gefeiert. Der Steinway-Flügel, an dem Cole Porter einst den Song „Under my Skin“ komponiert hat, steht noch immer im Foyer.

Als das Waldorf Astoria 1931 an der Park Avenue zum ersten Mal seine Pforten öffnete, war es das größte und höchste Hotel der Welt und ist bis heute eines der prominentesten Häuser New Yorks. Heute können sich auch private Investoren ein Stück Geschichte sichern – in Form einer Immobilie in dem Art-déco-Gebäude.

Seit 2017 wird das 52-stöckige Hotel mit seinen zwei Türmen nun fast komplett umgebaut, mit Privat-Residenzen in den oberen Etagen. Wo einst 1400 Hotelzimmer und -suiten Platz hatten, entstehen 375 Hotelzimmer im unteren Bereich und 375 Eigentumswohnungen im oberen Bereich. In der zweiten Jahreshälfte 2024 sollen die ersten Wohnungen zum Einzug bereitstehen.

Der Verkauf ist im vollen Gange. Die Preise reichen von 1,8 Millionen Dollar für eine Ein-Zimmer-Wohnung und fünf bis sieben Millionen Dollar für eine Drei-Zimmer-Wohnung und bis zu 18,5 Millionen Dollar für eine Vier-Zimmer-Wohnung mit rund 300 Quadratmetern. Wer eine der 20 Wohnungen mit Terrasse will, muss noch etwas drauflegen. Das Gleiche gilt für Wohnungen mit Blick aufs Chrysler Building.

In den beiden Türmen entstehen Duplex-Wohnungen

Wer den Preis für die zwei Duplex-Wohnungen in den beiden Türmen des Gebäudes erfahren will, die einst als Maschinenräume dienten und heute den besten Blick haben, muss ein Verschwiegenheitsabkommen unterschreiben.

„Wir haben schon viele Wohnungen verkauft an Kunden aus aller Welt“, sagt Dan Tubb, der Senior-Verkaufsdirektor von „The Towers of the Waldorf Astoria Residences“ – wie die Nobelresidenz heute heißt. Tubb ist gerade zurück von einer Verkaufsreise in 15 Städten in fünf Ländern – im Nahen Osten und in London. „Aber wir haben auch mehrere Käufer aus New York, die hier einziehen wollen“, sagt der Chefverkäufer.

Wer sich vor Ort ein Bild machen möchte, muss durch einen Bauzaun und einen Nebeneingang, um sich die bisher einzige Modellwohnung anschauen zu können. Oberhalb der vierten Etage sei das Gebäude komplett entkernt, sagt Tubb. Gäste führt er daher in die zweite Etage, wo in der Modellwohnung Bauarbeiter noch die letzten Kabel befestigen.

Die Drei-Zimmer-Wohnung mit zwei Bädern trägt die Handschrift des französischen Innenarchitekten Jean-Louis Deniot: Die Küche mit Quarz-Arbeitsfläche und Gaggenau-Geräten und die geschwungenen, extra angefertigten italienischen Sessel von Molteni&C und die Bäder mit frei stehender Wanne sind eine moderne Interpretation des Art-déco-Stils.

Auch die schweren Holz-und-Kupfer-Eingangstüren der Wohnungen sind eine Hommage an den ursprünglichen Stil. Und gleich neben der Wohnungstür gibt es eine weitere Tür: Sie öffnet die Ablage für Pakete oder Essenslieferungen und ist für die dort Wohnenden auch von innen zugänglich. Damit kein Amazon-Paket verloren geht und sich niemand für den Room-Service anziehen muss. Auch ein Wahrzeichen geht mit der Zeit.

Eigentümer haben Zugang zu eigenen Flächen, können Leistungen des unten liegenden Hotels aber buchen. (Foto: Towers of Waldorf Astoria) Die Gemeinschaftsterrasse

„Die Menschen lieben die Geschichte des Waldorf Astoria“, berichtet Tubb von seinen Kundengesprächen. Das ursprüngliche Gebäude hat die Architekturfirma Schultze and Weaver entworfen. Die Renovierung führen die Architektinnen und Architekten von Skidmore, Owings & Merrill durch. Sie versuchen, den Art-déco-Stil neu zu interpretieren.

Der Pool , der nur den Bewohnern der Eigentumswohnungen zur Verfügung steht, liegt im einstigen Skylight Ballroom und lässt viel Licht aus den Bogenfenstern und dem einst aufklappbaren Dach hinein. Der Wintergarten nebenan erinnert ebenfalls an andere Zeiten. Auch die Lobby soll kaum verändert im alten Glanz wieder erstrahlen.

Eine private Ablage für Amazon-Lieferungen

Wer im Waldorf Astoria wohnt, wird einen eigenen Eingang mit eigenem Concierge-Dienst haben und muss sich auch den Aufzug nicht mit den Hotelgästen teilen. Auch ein Wellness-Bereich, Dinner-Räume mit professionellen Chefköchen, Terrassen und Meeting-Räume sind allein für die festen Bewohner geplant. Wer darüber hinaus auch die Dienste des Hotels wie Zimmerservice oder Restaurant nutzen will, kann dies mit einem Rabatt tun.

Außerdem sind die Waldorf-Astoria-Bewohner automatisch in der höchsten Mitgliedsklasse der Waldorf-Astoria-Residenzen weltweit, die von den Malediven über Bangkok bis nach Cabo San Lucas in Mexiko reichen. Die monatlichen Kosten für die sogenannte „Maintenance“ – die Nebenkosten, die von Concierge-Service und Pool-Benutzung über die Treppenreinigung bis zum Warmwasser reichen – liegen bei 2,12 Cent pro Quadrat-Fuß. Für New York liegt das eher im unteren Bereich und entspricht bei einem 50 Quadratmeter großen Ein-Zimmer-Apartment ungefähr 1200 Dollar.

Wer im Waldorf Astoria eine Wohnung kauft, muss diese nicht unbedingt selbst bewohnen. Die Apartments können weitervermietet werden – die angeschlossene Verwaltung hilft dabei. Aber nur, wenn die Mietverträge mindestens sechs Monate laufen. „Airbnb wird es im Waldorf Astoria nicht geben“, stellt Tubb klar.

Auch im Pool spielt die Architektur mit dem Art Déco. Der Pool

Dass die potenziellen Kunden jetzt schon seit sechs Jahren auf die Fertigstellung des Gebäudes warten müssen und der Eröffnungstermin immer wieder verschoben wurde, ist in New Yorker Immobilienkreisen ein Thema.

Schließlich hat der Umbau des ebenfalls berühmten und historischen Plaza Hotels am Central Park nur drei Jahre gedauert. Auch dort hatten 2005 mit der israelischen Immobiliengesellschaft Elad Properties ausländische Investoren das Gebäude und Hotelzimmer in Privatresidenzen umgewandelt. Verkäufer Tubb erklärt die lange Wartezeit nicht nur mit Covid, sondern auch mit der Größe des Projekts. „Das Waldorf Astoria ist größer als das Plaza“, sagt er.

Umbau mit zahlreichen Verzögerungen

Tatsächlich hat das Waldorf Astoria auch bei den Eigentümern eine bewegte Geschichte hinter sich: Conrad Hilton hatte die Management-Rechte einst 1949 gekauft und die Hilton Hotels Corporation hat das gesamte Hotel 1972 übernommen. 2014 hat schließlich die chinesische Anbang Insurance Group das Waldorf Astoria für 1,95 Milliarden Dollar übernommen. Es war der teuerste Hotelkauf der Welt. Gleichzeitig schloss Anbang mit Hilton einen 100-jährigen Vertrag über das Management des Gebäudes ab.

2017 haben die neuen Besitzer das Gebäude geschlossen, um mit dem Umbau zu beginnen. Doch dann bekam Anbang selbst Probleme: 2018 wurde der Chairman Wu Xiaohui in China wegen Korruption zu 18 Jahren Haft verurteilt. Die chinesische Regierung setzte mit der Dajia Insurance Group schließlich eine neue Firma ein, die das US-Portfolio von Anbang übernahm. Dann kam die Pandemie und verzögerte die Arbeiten weiter.

Erst im April hat der US-CEO von Dajia, Andrew Miller, seinen Posten niedergelegt. Nach Angaben des „Wall Street Journals“ soll er sich mit dem chinesischen Mutterkonzern wegen der immer höheren Kosten für die Renovierung überworfen haben.

Tubb bleibt trotz der Verspätungen optimistisch – auch weil der Markt für Luxusimmobilien sich nach der Pandemie rasant erholt hat. „Es gibt ein großes Interesse, und das Angebot ist begrenzt in Manhattan“ sagt er. Und ein Waldorf Astoria gibt es nur einmal.

