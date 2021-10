Nikkei, Topix und Co Handel mit Evergrande-Aktien in Hongkong ausgesetzt – Anteilsverkauf könnte folgen

Erstmals können auch Aktien des Immobilienkonzerns nicht gehandelt werden. Die Entwicklung zieht die wichtigsten Indizes in Asien nach unten.

Der Immobilienkonzern kämpft sein Wochen mit Zahlungsschwierigkeiten. (Foto: Reuters) Evergrande

Frankfurt Der Handel mit Aktien des schwer angeschlagenen chinesischen Immobilienriesen Evergrande und seiner für Immobilienmanagement zuständigen Tochterfirma an der Börse in Hongkong ist ausgesetzt worden. In der Evergrande-Börsenmitteilung wird eine größere Insider-relevante Transaktion angekündigt.

Verschiedenen chinesischen Staatsmedien zufolge will der chinesische Immobilienkonzern Hopson mit 51 Prozent eine Mehrheit an dem Hausverwaltungs-Arm Evergrande Property Services übernehmen. Der Preis soll bei mehr als 40 Milliarden Hongkong-Dollar (umgerechnet 4,4 Milliarden Euro) liegen.

Auch die Aktien von Evergrande Property Services und Hopson wurden vom Handel ausgesetzt. In deren Mitteilungen wird als Grund für die Aussetzung die Regeln der Börse Hongkong für anstehende Übernahmen verwiesen.

Es ist das erste Mal in der jüngsten Liquiditätskrise des mit mehr als 300 Milliarden US-Dollar (258 Milliarden Euro) verschuldeten Unternehmens, dass der Handel mit seinen Aktien ausgesetzt wurde. Zuvor waren lediglich Anleihen mit verschiedenen Fälligkeiten betroffen.

Vor dem Hintergrund von Zahlungsschwierigkeiten sind die Aktien der Evergrande Group in diesem Jahr schon um rund 80 Prozent gefallen. Medienberichten zufolge hat der Konzern vergangene Woche eine zweite wichtige Zinszahlung an Anleiheeigner verpasst.

Die Evergrande-Krise lastet am Montag auf der gesamten Stimmung an den asiatischen Märkten. In Hongkong fiel der Hang Seng um 2,3 Prozent. An der Börse in Tokio verlor der breite Nikkei-Index bis zu 1,4 Prozent auf 28.375 Zähler. In China sind die Börsen aufgrund von Feierlichkeiten im Land bis Donnerstag geschlossen. Auch in Südkorea wurde am Montag nicht gehandelt.

Evergrande braucht dringend frisches Geld

Evergrande gilt als das weltweit am höchsten verschuldete Immobilienunternehmen. Der Konzern muss Geld auftreiben, um Banken, Zulieferer und Anleihegläubiger fristgerecht zu bezahlen. Zudem schuldet Evergrande Kleinanlegern, darunter vielen Mitarbeitern, mehrere Milliarden Dollar. Der Konzern ist so groß, dass einige Experten eine Ansteckungsgefahr für die chinesische Wirtschaft und darüber hinaus befürchten.

Erst vergangene Woche hatte Evergrande eine Bank-Beteiligung für zehn Milliarden Yuan (1,3 Milliarden Euro) verkauft, um sich etwas Luft zu verschaffen. Nach Presseberichten soll die Führung in Peking Lokalregierungen dazu aufgefordert haben, sich auf ökonomische und soziale Folgen einer möglichen Pleite des Konzerns einzustellen.

Nach Angaben des „Wall Street Journal“ warten im ganzen Land rund 1,4 Millionen Käufer auf den Bau oder die Fertigstellung von Evergrande-Wohnungen. Die chinesische Regierung zögert aber, dem Immobilienriesen zu Hilfe zu kommen. Eigentlich will sie für Ordnung auf dem hoch spekulativen und boomenden Immobilienmarkt in China sorgen und könnte mit Evergrande ein Exempel statuieren wollen.

