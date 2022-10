Penthäuser in Berlin Warum die derzeit teuerste Wohnung in Deutschland noch frei ist

Partyzone, Büro oder Zweitwohnsitz – in der Hauptstadt stehen einige exklusive Penthäuser zum Verkauf. Die Interessenten warten derzeit ab.

Arbeiten statt wohnen – in das Penthaus des High-West-Turms nahe dem Ku’damm zieht Anfang November ein Berliner Unternehmen mit Büros ein. (Foto: Sotheby's International Realty) High-West-Dachterrasse

Die Not hat ihn nach oben getrieben. Marcus Zanatta schaut auf Teufelsberg und Funkturm, schreitet die 212 Quadratmeter messende 360-Grad-Dachterrasse ab und richtet den Blick gen Brandenburger Tor. „Es ist extrem schwer, gute Büroflächen in Berlin zu finden – vor allem im westlichen Teil der Stadt“, sagt der Gründer der Mediaagentur Zanatta. Am 1. November werden Schreibtische in die Beletage des Turms High West zwischen Ku’damm und Messe geschoben, das Doppelbett wird herausgenommen, die Badewanne bleibt, die Sauna wird ausgeschaltet.

Dass das Penthaus mit 361 Quadratmeter Wohnfläche im 15. und 16. Stock auch für stilles Gewerbe, also Tätigkeiten, die keinen großen Lärm verursachen, zu nutzen ist, stellt sich als Glück heraus – für die Mitarbeiter, die hier künftig arbeiten, wie auch für den Besitzer, der einen Mieter für die 2018 fertiggestellte Fläche hat.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen