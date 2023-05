Personalie Immobilien-Investor Patrizia holt Ex-Chef der DWS

Asoka Wöhrmann soll kurzfristig alleiniger Vorstandschef werden. Mitte 2022 hatte er die Fondsgesellschaft der Deutschen Bank verlassen. Auch einen neuen COO hat Patrizia eingestellt.

Vier Jahre leitete der Manager die Fondsgesellschaft DWS. (Foto: dpa) Asoka Wöhrmann

München Der ehemalige DWS-Vorstandschef Asoka Wöhrmann hat beim Augsburger Immobilien-Investor Patrizia angeheuert. Er soll dort bald Firmengründer Wolfgang Egger an der Spitze des Unternehmens ablösen.

Der 57-jährige Wöhrmann sei schon seit 1. Mai als „designierter CEO“ an Bord und werde nach einer kurzen Einarbeitungszeit alleiniger Vorstandschef, teilte Patrizia am Dienstag mit. Mehrheitseigentümer Egger bleibe als Mitglied des Verwaltungsrats an Bord.

Wöhrmann hatte Mitte vergangenen Jahres bei der Deutsche-Bank-Tochter DWS den Hut genommen. Die Fondsgesellschaft sah sich Vorwürfen ausgesetzt, sie habe „Greenwashing“ betrieben, also Produkte als nachhaltiger dargestellt als sie sind.

Zudem kommt Slava Shafir vom Hedgefonds Corsair Capital zu Patrizia. Er soll vom 1. Juni an als Chief Operating Officer (COO) das laufende Geschäft organisieren. Egger, der Patrizia 1984 gegründet hatte, sagte, er wolle sich als Verwaltungsratsmitglied „auf unsere strategischen Kundenbeziehungen und die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens konzentrieren“.

