Personalie Neustart in neuer Branche: Ex-DWS-Chef wechselt zur Immobilienfirma

München Es ist ein überraschendes Comeback – und das in einer völlig neuen Branche. Knapp ein Jahr nach seinem Abgang als Chef der Deutsche-Bank-Tochter DWS hat Asoka Wöhrmann einen neuen Spitzenjob gefunden. Der 57-Jährige wechselt zum Augsburger Immobilieninvestor Patrizia.

Bei dem Unternehmen, das mit einem schwierigen Immobilienmarkt zu kämpfen hat, soll der bisherige Bank-Topmanager bald Firmengründer Wolfgang Egger an der Spitze ablösen.

Wöhrmann sei schon seit 1. Mai als „designierter CEO“ an Bord und werde nach einer kurzen Einarbeitungszeit alleiniger Vorstandschef, teilte Patrizia am Dienstag mit. Mehrheitseigentümer Egger bleibe weiterhin Mitglied des Verwaltungsrats.

Wöhrmann sucht damit beruflich den Neustart auf neuem Terrain. Er hatte Mitte vergangenen Jahres die Deutsche-Bank-Tochter DWS verlassen. Die Fondsgesellschaft sah sich Vorwürfen ausgesetzt, sie habe „Greenwashing“ betrieben, also Produkte als nachhaltiger dargestellt, als sie sind.

Bei Finanzmanagern löste der Wechsel ein geteiltes Echo aus. Für Patrizia sei das eine gute Wahl, die den Anspruch unterstreiche, dass die Firma bei den Immobilieninvestoren ganz vorn mitspielen möchte, sagte ein Immobilienmanager, der namentlich nicht genannt werden wollte.

„Ich kann verstehen, dass Wöhrmann die Branche wechselt“, erklärte Sebastianio Ferrante, Deutschlandchef des Rivalen PGIM Real Estate. Allerdings werde es Wöhrmann in der Immobilienbranche erneut mit einer unklaren Regulierung in Sachen ESG, also Environment, Social und Governance, also Umweltthemen, Soziales und Unternehmensführung zu tun bekommen.

Bissiger Kommentar von Ex-DWS-Managerin Fixler

Deutlich bissiger kommentierte die Personalie die Ex-DWS-Managerin Desiree Fixler, die mit ihren schweren Vorwürfen die Untersuchungen bei der DWS ins Rollen gebracht hatte. „Ich vermute, Markus Braun war nicht zu bekommen“, lautete ihre stechende Bemerkung auf Twitter. Markus Braun war Vorstandschef des skandalumwitterten Zahlungsabwicklers Wirecard und muss sich derzeit in München vor Gericht verantworten.

Patrizia holt sich mit Wöhrmann einen bekannten Namen an die Spitze. Der Manager verfügt über umfangreiche Kontakte in der Investorenwelt, doch sein Renommee ist durch die Vorwürfe gegen die DWS etwas angekratzt. Im vergangenen Juni hatte Wöhrmann sein Mandat niedergelegt und wurde von Deutsche-Bank-Manager Stefan Hoops ersetzt, nachdem die Justiz wegen der Vorwürfe gegen die DWS ermittelte.

Zuvor hatten Einsatzkräfte von Staatsanwaltschaft, Finanzaufsicht Bafin und Bundeskriminalamt (BKA) Räume in der Zentrale der Deutschen Bank Frankfurt sowie im benachbarten Gebäude der Deutsche-Bank-Fondstochter DWS unter die Lupe genommen. Dem Vermögensverwalter DWS wird vorgeworfen, sogenannte grüne Finanzprodukte als „grüner“ verkauft zu haben, als diese tatsächlich sind.

Bei Patrizia wartet auf Wöhrmann viel Arbeit. Wie die gesamte Branche kämpft auch die im Small-Cap-Index SDax notierte Patrizia mit den Folgen der Zinswende, hoher Baukosten und Inflation: Der Gewinn des Unternehmens ging im vergangenen Jahr drastisch zurück, der Aktienkurs rutschte im Laufe eines Jahres um mehr als 50 Prozent ab.

Für Wolfgang Egger, der noch immer 52 Prozent an Patrizia hält, war das ein schmerzhafter Niedergang: Der Kurssturz kostete ihn mehrere Hundert Millionen Euro auf dem Papier.

Der erfahrene Vermögensverwalter Wöhrmann hat bisher keine größere Erfahrung spezifisch im Immobiliensektor gesammelt. Durch seine langjährige Bankexpertise ist er allerdings auch mit dem Geschäft mit Häusern und Wohnungen vertraut.

In Sri Lanka geboren, kam Wöhrmann als Elfjähriger nach Deutschland, wo er Wirtschaftswissenschaften studierte. 1998 trat er in die DWS ein, wo er dank hoher fachlicher Kompetenz und eines starken Kommunikationstalents rasch aufstieg und schließlich zum Anlagestrategen („Chief Investment Officer“) berufen wurde.

Aufgewachsen in Ostwestfalen

Im Herbst 2018 setzte ihn die Deutsche Bank – nach dem kurzen Gastspiel im Privatkundengeschäft – an die Spitze ihrer in einer tiefen Krise steckenden Fonds-Tochtergesellschaft. Anfangs wurde er sogar wie eine Art Heilsbringer empfunden.

Doch die Greenwashing-Vorwürfe zwangen den buddhistisch erzogenen Manager, der von deutschen Adoptiveltern in Ostwestfalen aufgezogen wurde, letztlich zur Demission. Wöhrmann selbst begründete seinen Rückzug damals in einer internen Mail mit „Anschuldigungen, die in den vergangenen Monaten gegen die DWS und mich erhoben wurden“. Diese hätten Spuren hinterlassen – „wie unbegründet oder unhaltbar sie auch sein mögen“.

Nun fühlt sich der 57-Jährige offensichtlich wieder bereit für neue Aufgaben. Ihm zur Seite wird ein weiterer neuer Manager stehen. So kommt auch Slava Shafir vom Hedgefonds Corsair Capital zu Patrizia. Er soll vom 1. Juni an als Chief Operating Officer (COO) das laufende Geschäft organisieren. Egger, der Patrizia 1984 gegründet hatte, sagte, er wolle sich als Verwaltungsratsmitglied „auf unsere strategischen Kundenbeziehungen und die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens konzentrieren“.

Als Berater wird auch der seit drei Jahren als Co-Vorstandschef amtierende Thomas Wels an Bord bleiben, vor allem für Japan und andere Staaten in Asien. Sein Vertrag war Ende April ausgelaufen.

