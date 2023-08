Pleitewelle Gerchgroup-Insolvenz verschärft die Krise am Immobilien-Markt

Projekt "The Q" in Nürnberg

Düsseldorf Der Düsseldorfer Immobilienkonzern Gerchgroup hat als nächster Projektentwickler Insolvenz angemeldet. Wie das Unternehmen am Mittwochabend mitteilte, haben vier Dachgesellschaften des bundesweit tätigen Projektentwicklers beim Amtsgericht Düsseldorf entsprechende Anträge eingereicht. Das Gericht hatte zuvor bereits bestätigt, den Anträgen stattgegeben zu haben. Zuerst hatte die „Wirtschaftswoche“ darüber berichtet.

Die Gerchgroup AG, Gerch Development GmbH, Marathon Beteiligungsgesellschaft mbH und Gerch Beteiligungen GmbH haben jeweils Anträge auf ein gerichtliches Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung gestellt. Von dem Verfahren nicht betroffen sind zunächst die einzelnen Immobilien-Projektgesellschaften von Gerch.

Im Unterschied zu einer klassischen Insolvenz bleibt bei der Eigenverwaltung das Management an Bord, erhält aber einen sogenannten Sachwalter an die Seite gestellt. Der Jurist überwacht alle Managemententscheidungen und Ausgaben der Gesellschaft.

Als vorläufigen Sachwalter hat das Amtsgericht Düsseldorf den Rechtsanwalt Jens M. Schmidt von der Kanzlei Runkel Rechtsanwälte aus Wuppertal bestellt. Das Management wird zusätzlich von den erfahrenen Sanierungsexperten Raul Taras und Holger Rhode von der Kanzlei Görg und Thomas Montag von der Unternehmensberatung Montag & Montag unterstützt.

Die Gerchgroup hat nach eigenen Angaben neun Projekte in der Entwicklung mit einem Volumen von rund vier Milliarden Euro. Dazu zählt das Laurenz Carré in Köln, ein großes Gewerbe- und Wohnprojekt unmittelbar in der Nähe des Doms. Zuletzt stand das Unternehmen dort in der Kritik, weil es die versprochenen Wohnungen nicht bauen wollte. Auch in Augsburg, Nürnberg, Düsseldorf, Frankfurt und Bonn ist die Gruppe aktiv.

Der Geschäftsbetrieb laufe uneingeschränkt weiter, teilte Gerch mit. Ziel sei „die Fortführung aller Projekte unter Einschluss und im Einklang mit den Interessen der jeweiligen Projekt- und Finanzierungspartner.“ Man werde nun „für jede Projektgesellschaft und für jedes Immobilienprojekt die Situation genau analysieren und zeitnah mit allen Projekt- und Finanzierungspartnern Gespräche führen, um wirtschaftliche Lösungen zu finden“, gab das Sanierungsteam bekannt. Der vorläufige Sachwalter Schmidt erklärte unterdessen, er sehe „gute Chancen für eine erfolgreiche Restrukturierung, die auch im Interesse der Gläubiger ist.“

In den vergangenen Wochen waren bereits zahlreiche Projektentwickler in die Insolvenz gerutscht. Darunter auch größere Unternehmen wie die Project-Gruppe, die bei 30.000 Anlegern mehr als eine Milliarde Euro Eigenkapital über zahlreiche Fonds eingesammelt hatte. Zuletzt waren die Ausschüttungen an Anleger eingestellt worden.

Projektentwickler unter Druck

Auch weitere Entwickler sollen sich aktuell in akuter Not befinden. Wie aus Kreisen von Restrukturierungsexperten verlautet, soll mindestens eine weitere größere Gesellschaft auf der Kippe stehen.

Gerch führt die Unternehmenskrise insbesondere auf externe Faktoren wie etwa die Inflation und drastisch angestiegene Zinsen zurück. Die Projektentwickler trifft neben den gestiegenen Baukosten vor allem, dass die Erholung an den Immobilienmärkten deutlich länger dauert als erwartet. Nachdem viele Akteure das erste Halbjahr früh abgeschrieben hatten und auf eine Belebung im Herbst hofften, mehren sich mittlerweile die Stimmen, die erst ab 2024 wieder mit Bewegung im Markt rechnen.

>>Lesen Sie hier: Experten warnen vor einer Pleitewelle bei Projektentwicklern

Der Druck auf Unternehmen in Schieflage könnte darüber hinaus auch durch eine anstehende gesetzliche Änderung weiter wachsen. Nur noch bis zum Jahreswechsel gilt in der Insolvenzordnung der von zwölf auf vier Monate verkürzte Zeitraum für die sogenannte Fortführungsprognose.

Die Fortführungsprognose zeigt an, ob in dem Zeitraum die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens mit hinreichender Wahrscheinlichkeit gewährleistet ist.

Um zu verhindern, dass ein Unternehmen lediglich aufgrund von coronabedingten Prognoseunsicherheiten wegen einer Überschuldung insolvenzantragspflichtig wird, war der Zeitraum vorübergehend verkürzt worden.

Projektentwicklung gilt als Königsdisziplin

Wie das Bundesministerium der Justiz auf seiner Webseite mitteilt, könne „bereits ab dem 1. September 2023 der ursprüngliche Prognosezeitraum von zwölf Monaten wieder relevant werden“… „wenn absehbar ist, dass auf Grundlage der ab dem 1. Januar 2024 wieder auf einen 12-monatigen Zeitraum zu beziehenden Prognose eine Überschuldung bestehen wird“.

Die Projektentwicklung gilt als Königsdisziplin der Immobilienbranche. Die Komplexität und Dauer – vom Ankauf eines Grundstücks bis zum Verkauf oder zur Vermietung der fertigen Immobilien – fordern eine umfassende Expertise in vielen Bereichen. Dafür lockten in den guten Jahren hohe zweistellige Renditen am Ende.

Während in den Boomzeiten vor allem wegen der immer weiter steigenden Immobilienpreise viele Fehler kaschiert werden konnten, holen riskante Ankäufe oder falsche Entscheidungen der vergangenen Jahre viele Entwickler nun ein.

Mehr: Project-Fonds stoppen Ausschüttung an Tausende Anleger

Erstpublikation: 23.08.2023, 16:10 Uhr (zuletzt aktualisiert: 23.08.2023, 20:49 Uhr).