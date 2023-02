Die Trendwende am Immobilienmarkt verfestigt sich. Der vdp-Immobilienpreisindex, der auf echten Transaktionen basiert, zeigt auch für das vierte Quartal 2022 ein klares Minus.

In der Mainmetropole haben die Immobilienpreise besonders stark nachgegeben. (Foto: dpa) Wohnviertel am Westhafen in Frankfurt

Düsseldorf Was viele Beobachter erwartet haben, zeigt sich immer deutlicher in belastbaren Zahlen: Die Immobilienpreise in Deutschland fallen mittlerweile flächendeckend deutlich.

So haben die Preise für Wohnimmobilien im vierten Quartal im Vergleich zum Vorquartal um insgesamt 1,8 Prozent nachgegeben. Das zeigt der Immobilienpreisindex des Verbands der Pfandbriefbanken (vdp). Bereits im Vorquartal hatte der vdp erstmals seit zwölf Jahren einen Rückgang der Immobilienpreise vermeldet.

Unter den Metropolen ragte erneut Berlin hervor, wo sich Wohnimmobilien im vierten Quartal 2022 lediglich um 0,7 Prozent im Quartalsvergleich verbilligten. Die negativste Entwicklung wies Frankfurt auf (minus 4,8 Prozent). Hier steht sogar im Jahresvergleich ein Rückgang von 2,7 Prozent. Bundesweit – auch in Berlin – gab es bei diesem Maß noch Zuwächse.

