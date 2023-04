Nach Monaten mit sinkenden Preisen mehren sich die Zeichen, dass zumindest ein Zwischenplateau auf dem Immobilienmarkt erreicht sein könnte.

Die bayerische Landeshauptstadt hat weiterhin ein sehr hohes Preisniveau. (Foto: dpa) Frauenkirche in München

Düsseldorf Die Lage auf dem Wohnimmobilienmarkt scheint sich nach unruhigen Monaten zumindest für den Moment zu stabilisieren. Nachdem bereits die Finanzierungsplattform Europace und der Digitalvermittler McMakler von einem vorläufigen Ende des Preisverfalls berichtet haben, deuten jetzt auch Zahlen des Immobilienportals Immowelt in dieselbe Richtung.

Laut Immowelt sind im ersten Quartal des Jahres nur noch in vier von 14 untersuchten Großstädten die Angebotspreise von Bestandswohnungen im Vergleich zum Vorquartal gesunken. In vier Städten ging es sogar wieder nach oben, darunter Berlin mit einem Plus von zwei Prozent. In den weiteren Metropolen stagnierte das Preisniveau. Nur in Frankfurt (minus ein Prozent), Stuttgart, Bremen und Düsseldorf (jeweils minus zwei Prozent) ging es weiter leicht nach unten.

