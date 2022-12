Private Equity Stress am US-Immobilienmarkt: Blackstones 69-Milliarden-Dollar-schwere Immobilienfonds stoppt Rückzahlungen

Anleger haben in den vergangenen Wochen zu viel Kapital aus einem Immobilienfonds abgezogen. Welche Folgen hat dies für den gesamten Immobilienmarkt?

In den USA und in Kanada haben sich die Häuserpreise in den vergangenen zehn Jahren mehr als verdoppelt. (Foto: AP) Neubausiedlung in Pennsylvania

New York, Düsseldorf Es ist ein deutliches Alarmzeichen für den US-Immobilienmarkt: Die US-amerikanische Investmentgesellschaft Blackstone begrenzt aufgrund zu starker Abflüsse die Rückzahlungen aus ihrem 69 Milliarden Dollar schweren Immobilienfonds Blackstone Real Estate Income Trust („Breit“). Aufgrund zu vieler Rücknahmeanträge sei die Rückgabe limitiert worden, teilte das Private-Equity-Haus am Donnerstag mit. Es seien nur 43 Prozent der Anträge im November genehmigt worden.

Investments in den US-Immobilienmarkt von Private-Euquity-Häusern wie Blackstone sind eine Besonderheit am US-Markt. Vor allem in den vergangenen zwei Jahren sind verstärkt institutionelle Investoren wie Blackstone oder auch Maklerhäuser wie Redfin selbst in den lukrativen Markt mit Einfamilienhäusern eingestiegen.

„Breit“ ist bereits seit dem Start im Jahr 2017 einer der größten Akteure auf dem US-Immobilienmarkt. Das verwaltete Anlegerkapital liegt laut eigenen Angaben bei etwa 319 Milliarden Dollar.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen