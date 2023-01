Private Equity University of California investiert Milliarden in strauchelnden Immobilienfonds von Blackstone

Der 69 Milliarden Dollar schwere Immobilienfonds „Breit“ hatte Ende des vergangenen Jahres mit Abflüssen zu kämpfen. Jetzt versucht Blackstone den Befreiungsschlag.

Investments von Private-Equity-Häusern wie Blackstone in Immobilien sind eine Besonderheit am US-Markt. (Foto: dpa) Immobilienverkäufe in den USA

Düsseldorf Der milliardenschwere Immobilienfonds der US-amerikanischen Investmentgesellschaft Blackstone bekommt Unterstützung von der University of California. Wie das Private-Equity-Haus am Dienstag mitteilte, investiert die Universität vier Milliarden Dollar in den Blackstone Real Estate Income Trust („Breit“). Blackstone-Präsident Jonathan Gray sagte bei Bloomberg TV: „Das ist ein großer Erfolg für uns.“

Blackstone kann damit einen Teil seiner Abflüsse aus dem Fonds auffangen. Im Dezember hatte das Unternehmen die Rückzahlungen aus seinem 69 Milliarden Dollar schweren Immobilienfonds stoppen müssen. Anleger hatten zuvor versucht, zu viel Geld aus dem Fonds zu ziehen.

Aufgrund zu vieler Rücknahmeanträge sei die Rückgabe limitiert worden, hatte das Private-Equity-Haus mitgeteilt. Es seien nur 43 Prozent der Anträge im November genehmigt worden.

Investments von Private-Equity-Häusern wie Blackstone in Immobilien sind eine Besonderheit am US-Markt. Vor allem in den vergangenen zwei Jahren sind institutionelle Investoren oder auch Maklerhäuser wie Redfin in den lukrativen Markt mit Einfamilienhäusern eingestiegen.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen