Das „The Q“ in Nürnberg auf dem ehemaligen Quelle-Gelände wird vorerst nicht weiter gebaut. Grund seien laut Gerch gescheiterte Verhandlungen mit dem Käufer des ersten Bauabschnitts.

Die Projektgesellschaft für den ersten Bauabschnitt des Bauvorhabens ist in die Insolvenz gerutscht. (Foto: GerchGroup) Visualisierung von „The Q“ in Nürnberg

Düsseldorf Bei der insolventen Gerchgroup ist die erste Projektgesellschaft in die Pleite gerutscht. Am Donnerstag eröffnete das Amtsgericht Düsseldorf das Insolvenzverfahren für „Gerch Nürnberg The Q 1 GmbH“, einen Bauabschnitt des ehemaligen Quelle-Geländes in Nürnberg, wie aus einer öffentlichen Bekanntmachung hervorgeht.

„Trotz intensiver Verhandlungen mit dem Erwerber und Finanzierungspartner, einem institutionellen Investor mit Sitz in Bayern, ist für Gerch die Suche nach einer einvernehmlichen Lösung für die weitere Fortführung und Fertigstellung des ersten Bauabschnitts außerhalb einer Insolvenz gescheitert“, teilte das Unternehmen am Donnerstagnachmittag mit.

Die Bayerische Versorgungskammer (BVK) hatte sich den Abschnitt 2020 gesichert. Eine Anfrage des Handelsblatts bei der BVK blieb zunächst unbeantwortet. Nach den gescheiterten Verhandlungen habe man umgehend einen Insolvenzantrag stellen müssen, hieß es von Gerch. Zudem seien die Bauarbeiten gestoppt worden.

