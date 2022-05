Quartalszahlen Hochtief startet Jahr mit Gewinnsprung

Der Konzerngewinn ist im ersten Quartal auf 118 Millionen Euro gestiegen. Auch die gefüllten Auftragsbücher des Baukonzerns sorgen für Optimismus für das laufende Geschäftsjahr.

„Wir erwarten, dass wir im zweiten Quartal zu 100 Prozent in Besitz unseres australischen Unternehmens kommen werden.“ (Foto: dpa) Hochtief-Chef Marcelino Fernandez Verdes

Düsseldorf, Essen Der größte deutsche Baukonzern Hochtief hat Gewinn und Auftragseingang zu Jahresbeginn gesteigert. Vor allem die Region Asien-Pazifik und die Geschäfte des spanischen Autobahnbetreibers Abertis, an dem Hochtief rund 20 Prozent hält, laufen nach Angaben des Unternehmens deutlich besser. Während des Lockdowns im Vorjahreszeitraum waren Mautautobahnen viel weniger genutzt worden.

Der Umsatz sei im ersten Quartal auf 5,3 (4,9) Milliarden Euro gestiegen, der operative Konzerngewinn habe auf 118 (99) Millionen Euro zugelegt, teilte der Konzern am Montag mit. Der Auftragseingang kletterte auf 6,5 (5,9) Milliarden Euro. Die Jahresprognose bekräftigte das Management. Hochtief strebt einen operativen Konzerngewinn im Bereich von 475 bis 520 Millionen Euro an, was einer Steigerung von fünf bis 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspreche.

