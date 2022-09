Die hohen Immobilienpreise im Stadtgebiet lassen den Speckgürtel um die sächsische Metropole immer reizvoller erscheinen. Von wo aus sich das Pendeln wirklich lohnt.

Die viertgrößte Stadt im Ballungsraum Leipzig-Halle lockt immer mehr Immobilieninteressenten an. (Foto: Tobias Gürtler für Handelsblatt) Blick auf Wallgraben und Stadtmauer in Delitzsch

Leipzig Stefan Jansen* und seine Partnerin haben klare Vorstellungen, als sie eine gemeinsame Wohnung in Leipzig suchen: 100 Quadratmeter sollen es sein, vier Zimmer – genug Platz für das Homeoffice und den geplanten Nachwuchs. Und die Lage soll passen: „Wir haben es gern grün.“

Schließlich finden die beiden eine Wohnung, die im Budget liegt und alles verspricht, was sie sich wünschen. Die liegt jedoch südlich vom Stadtgebiet: in Markkleeberg. „Hier gibt es mehr Natur, als man sich wünschen kann“, sagt Jansen. „Und in 15 Minuten ist man in der Leipziger Innenstadt.“

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen