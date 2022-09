Die hohen Immobilienpreise lassen immer mehr Menschen über einen Wegzug in den Speckgürtel nachdenken. Wo sich ein Umzug besonders rechnet – und wo eher nicht.

Die Offenbacher Hafeninsel in der Abenddämmerung: Für Pendler ist die Stadt eine der attraktivsten Lagen rund um Frankfurt. Foto: Mauntius Images (Foto: mauritius images) Neubaugebiet Offenbacher Hafeninsel in der Abenddämmerung.

Frankfurt Rosina* hat es bereits getan. Die Buchhändlerin hat schon vor einigen Jahren die Großstadt Frankfurt verlassen und ist aufs Land gezogen. Sie und ihr Mann sehnten sich nach einem eigenen Haus – in der Mainmetropole wäre es für das Paar schlicht zu teuer geworden. Ein Schritt, der inzwischen keine Seltenheit mehr ist. Hohe Mieten und Hauspreise in den deutschen Metropolen lassen immer häufiger Interessenten in die Speckgürtel ziehen. Doch der Immobilien-Boom und Homeoffice-Trend haben auch hier die Preise zuletzt steigen lassen.

