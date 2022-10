Die Domstadt ist trotz des Umbruchs am Immobilienmarkt weiter begehrt und teuer. Für viele Familien bleibt oft nur der Umzug ins Umland – Pendelei inklusive.

Die Beethoven-Stadt ist ähnlich teuer wie Köln. Für echte Schnäppchen müssen Interessierte weit ins Umland ziehen. (Foto: imago/Jochen Tack) Panoramablick über Bonn, im Hintergrund Köln

Düsseldorf Brühl oder Kerpen, vor der Entscheidung steht Familie Schneider* aus Köln aktuell. Trotz der stark gestiegenen Bauzinsen versuchen sie, am Traum vom Eigenheim für ihre kleine Familie festzuhalten. In Brühl haben sie ein Grundstück in Erbpacht zugeteilt bekommen, in Kerpen könnten sie Bauland aus dem Bekanntenkreis nutzen. Jeden Abend grübeln sie gerade darüber, ob sie sich auch trotz der steigenden Baupreise eines der Projekte zumuten wollen.

Es ist ein typisches Beispiel für das Kölner Umland. Die Preise in der Stadt sind für viele Familien seit Jahren zu hoch, oft blieben schon vor Pandemie und Ukrainekrieg nur die umliegenden Gemeinden als Alternative. Wegen Inflation und Zinsschock ist das Budget vieler Familien weiter geschrumpft, und sie kalkulieren noch genauer.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen