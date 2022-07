Siemensstadt „Bio-Drohnen“ über dem Werk: So will Siemens die Zukunft in Berlin bauen

Nachhaltig und klimafreundlich soll der Campus „Siemensstadt Square“ im Westen Berlins werden. Nicht nur für Produktionshallen, sondern auch für Start-ups, neue Schulen, Kitas und 2700 Wohnungen.

Berlin Die Siemensstadt brummt und das liegt nicht an den Trafos auf dem Werksgelände, sondern an den Bienen. Die sind dienstlich im Luftraum von Spandau unterwegs und erkunden die sommerliche Wildnis. 80.000 Honigbienen, ihr Spitzname: „Bio-Drohnen“. Ihre Heimatbasis befindet sich auf dem Dach des Dynamowerks, einem mächtigen Bau an der Nonnendammallee in Berlin-Siemensstadt.

Von dort oben schickt Hobby-Imker und Siemens-Mitarbeiter Ingo Buschmann die Bestäuber in die neue Nachbarschaft, die in den nächsten Jahren radikal umgekrempelt wird. „Honig produzieren die Bienen nur nebenbei“, heißt es in der Siemens-Zentrale am Rohrdamm. Ihre eigentliche Aufgabe sei „die Sammlung von Informationen zur pflanzlichen Biodiversität der Siemensstadt“.

