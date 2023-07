Signa Holding Galeria-Eigentümer Benko dominiert mit großen Deals den Gewerbe-Immobilienmarkt in Deutschland

Handelsimmobilien machen den größten Teil bei den Transaktionen im Gewerbe-Immobilienmarkt aus. Der Grund sind nicht zuletzt spektakuläre Warenhausverkäufe von Benkos Signa Holding.

Die Signa Holding von René Benko räumt zurzeit in ihrem Portfolio auf. (Foto: Getty Images for Oberpollinger/ ) René Benko

Düsseldorf Die Meldung ließ im März aufhorchen: Die Signa Holding des österreichischen Milliardärs René Benko verkaufte die Hälfte der Top-Immobilie des Warenhauses KaDeWe in Berlin an die thailändische Central Group. Jetzt zeigen aktuelle Marktzahlen des Immobilienmaklers Colliers: Der Verkauf war auch der größte Einzeldeal auf dem Gewerbe-Immobilienmarkt im ersten Halbjahr in Deutschland.

Signa räumt zurzeit in ihrem Portfolio auf und konsolidiert ihren Bestand. So verkaufte die Immobilienholding des Galeria-Eigentümers unter anderem die 40 noch verbliebenen Immobilien der Möbelkette Kika/Leiner an die Immobilienfirma Supernova des deutschen Investors Frank Albert. Im Mai stieß Signa zudem ein Geschäftshaus an der Kärntner Straße in Wien ab, in dem Apple eingemietet ist.

Doch auch in Deutschland fiel Signa mit weiteren spektakulären Deals auf. Und diese hatten deutliche Folgen für den Markt, wie sich jetzt zeigt.

