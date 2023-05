Expats und Unternehmen sehen sich in Singapur mit starken steigenden Kosten konfrontiert. Eine neue Maßnahme der Regierung droht das Problem noch weiter zu verschärfen.

Auf dem Immobilienmarkt der Stadt sind die Preise stark gestiegen. (Foto: dpa) Skyline von Singapur

Bangkok Die Mieterhöhung war für Oliver Hascher ein Schock: Für seine Wohnung in Singapur muss er neuerdings 20 Prozent mehr zahlen – viel Geld auf dem ohnehin bereits teuren Wohnungsmarkt in der südostasiatischen Finanzmetropole.

„Ich war darüber anfangs gar nicht glücklich – bis mir klar wurde, dass es mich noch vergleichsweise glimpflich erwischt hat“, sagt der Asienchef des Gelsenkirchener Schlauchherstellers Masterflex. In seinem Bekanntenkreis seien Mieterhöhungen von 50 Prozent inzwischen üblich: „Viele sind in kleinere Wohnungen oder an den Stadtrand umgezogen, weil sie sich das Leben in der Stadt sonst nicht mehr leisten können.“

