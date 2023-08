 Star-Architekt im Interview: „Im 21. Jahrhundert wird Holz der neue Beton“

München Wer baut, kommt an Vorschriften zur Energieeffizienz nicht vorbei. Schließlich sind Immobilien für etwa 40 Prozent des bundesweit ausgestoßenen Kohlenstoffdioxids (CO2) verantwortlich. Damit Deutschland bis 2050 klimaneutral wird, muss einiges geschehen. Der Architekt und Gestalter Matteo Thun hat schon CO2-arm gebaut, da waren Energieausweise noch nicht im Gespräch.

Von den rechtlichen Vorgaben hält der 71-Jährige wenig. „Ich habe den Eindruck, Deutschland, aber auch viele andere Länder befinden sich in der Hand einer Dämm-Mafia“, sagt der Südtiroler im Gespräch mit dem Handelsblatt in München beim Projekt „Der Bogen“. Da natürliche Dämmstoffe oft zu teuer seien, würden Stoffe genutzt, die gesundheitsschädlich seien und auch in der Herstellung viel CO2 produzierten.

Im Interview plädiert Matteo Thun – der seit den 1980ern Projekte in den Alpen, Mailand oder in Bad Aibling realisiert hat – dafür, stattdessen auf Materialien wie Holz zu setzen. Zudem erklärt der Architekt, warum er wenig von Balkonen hält und wie Städte in 30 Jahren aussehen werden.

Lesen Sie hier das ganze Interview mit Matteo Thun:

Herr Thun, wie würden Sie den Wohnungsmangel in Deutschland bekämpfen, wenn Sie Bundesbauminister wären?

Ich denke, die Frage erübrigt sich. Ich will mich politisch nicht äußern und auch kein Amt bekleiden.

Hätten Sie zumindest einen Tipp für Bundesbauministerin Klara Geywitz?

Eher eine Bitte: Trennen Sie sich oder besser erlösen Sie uns von diesen vielen unnötigen Normen.

Vita von Matteo Thun Die Person Matteo Thun, eigentlich Matthäus Graf von Thun und Hohenstein, ist nicht nur als Architekt, sondern auch als Designer weltbekannt. Er gestaltete unter anderem für den Kaffeeröster Illy eine Espressotasse, die als der Prototyp der Espressotasse gilt. Thun wurde 1952 in Bozen geboren, hat in Florenz Architektur studiert und in Salzburg beim Künstler Oskar Kokoschka Design studiert. Der Südtiroler lebt in Mailand, wo er das Architektur und Designbüro Matteo Thun & Partners betreibt. Die Architektur Als Architekt will Matteo Thun seine Gebäude immer in die Natur integrieren. Seit Jahrzehnten achter er darauf, dass die Häuser so gebaut sind, dass sie wieder rückstandslos verschwinden können.

Nun sind viele Normen unter Bauträgern und Architekten umstritten, einige Regeln allerdings dienen dem Ziel, in wenigen Jahrzehnten klimaneutral zu werden. Sollen diese Vorgaben auch weg?

Diese sollten zuerst verschwinden. Ich habe den Eindruck, Deutschland, aber auch viele andere Länder befinden sich in der Hand einer Dämm-Mafia.

Das müssen Sie mir erklären.

Wir dichten unsere Neubauten hermetisch ab. Da natürliche Dämmstoffe oft etwas teurer sind, werden Kunststoffe wie Polystyrol und Co. verwendet. Einige dieser Stoffe stehen im Verdacht, Krebs zu erregen, und auch wenn sie das nicht tun, haben Sie sehr wahrscheinlich ein Schimmelproblem. Ganz zu schweigen davon, wie viel CO2 freigesetzt werden muss, um diese Materialien zu produzieren.

>> Lesen Sie auch: EU-Gebäuderichtlinie – Was jetzt für Eigentümer wichtig ist

Irgendwie müssen wir unsere Gebäude doch klimafreundlich machen.

Es geht auch anders, aber bevor wir dazu kommen, habe ich zunächst einmal eine Frage an Sie: Wissen Sie, wie viele Architekten bei der jüngsten Architektur-Biennale in Venedig aus Afrika kamen?

Ich weiß es nicht, ich kann mir aber vorstellen, dass es nicht viele waren.

Damit liegen Sie leider falsch. Es waren rund 60 Prozent. Wir können noch viel von diesen Leuten lernen.

Was ist das Besondere an Architektur aus Afrika?

Wir bauen inzwischen viel zu technisiert. Dort baut man, auch weil man sich die teuren künstlichen Materialien nicht leisten kann, mit dem, was man vor Ort hat und gibt den Bewohnern Luft zum Atmen. Auch die Häuser, die vor 100 Jahren hier gebaut wurden, hatten und haben heute noch ein viel besseres Raumklima.

Verzeihen Sie mein klischeehaftes Denken, aber bei mir kommt hier das Bild einfacher Lehmhütten in den Sinn.

Die hat aber keiner meiner Kollegen aus Afrika auf der Biennale vorgestellt. Lösen Sie sich einmal gedanklich von der Hütte, behalten Sie aber die Baumaterialien.

Was heißt das übertragen auf Deutschland?

Wir sollten mit dem bauen, was hier vor Ort ist. Modulare Holzbauweise ist das Zauberwort.

Bereits seit den 1980ern setzt der Architekt auf Holz. (Foto: AFP/Getty Images) Gebäude von Thun in Bad Aibling

Sie haben bereits in Bad Aibling das Wooden Village nach diesem Prinzip gebaut. Stimmt es, dass die Kosten vor rund zehn Jahren bei gut 1000 Euro pro Quadratmeter lagen?

Ja, aber heute wären wir bei etwa 1700 Euro pro Quadratmeter.

Das entspricht etwa zwei Dritteln oder, je nach Bauweise, der Hälfte der Kosten, die ein Wohngebäude momentan durchschnittlich im Bau kostet. Da müssten Ihnen doch große Projektentwickler oder Bestandshalter, die bauen wollen, die Bude einrennen.

Das geschieht aber nicht. Große Wohnungsbaugesellschaften zum Beispiel haben sich noch nicht bei uns gemeldet.

Weil zum Beispiel Vonovia eher auf Betonmodule aus dem 3D-Drucker setzt?

Vielleicht. Aber ich bin da generell skeptisch: Zum einen steckt die Drucktechnik noch in den Kinderschuhen, zum anderen ist das Zeitalter des Betons vorüber. Im 21. Jahrhundert wird Holz der neue Beton.

Was macht Sie da so sicher?

Wir wollen Energie sparen und weniger CO2 ausstoßen. Da ist Holz der ideale Baustoff. Es ist zur Genüge da, es wächst nach, und wir können dem „Triple Zero“-Ziel sehr nahekommen.

Matteo Thun: „Modulare Holzbauweise ist das Zauberwort.“ (Foto: imago/Südtirolfoto) Hotel in Südtirol

Triple Zero, also dreimal null, heißt?

Die Baumaterialien haben null Kilometer Anfahrtsweg, wir bauen, fast ohne dabei CO2 auszustoßen, und wenn das Haus irgendwann einmal abgerissen wird, landet null Material auf der Müllkippe. Das ist ein Idealbild. Aber je näher wir an es herankommen, umso besser.

Wäre es da nicht besser, erst gar nicht neu zu bauen?

Das ist sehr richtig. Wir dürfen nicht mehr Flächen versiegeln, als bereits ohnehin zugebaut sind. Auch die Debatte um das Einfamilienhaus als Klimakiller ist zwar sehr emotional, aber ich finde sie richtig.

>> Lesen Sie auch: So schwierig war der Traum vom Eigenheim in den 1980ern

Das heißt: nur noch Bauen im Bestand oder dort, wo die Fläche bereits versiegelt ist?

Genau, und hier müssen wir zusehen, dass wir den vorhandenen Platz intelligent nutzen, mit viel Holz bauen und Pflanzen und Bäume als natürliche Klimaanlagen integrieren. Und Aufgabe der Politik wird sein, sogenannte Wegzugsregionen wieder attraktiv zu machen, damit auch hier der bereits bebaute Raum genutzt werden kann.

Denken Sie beim Bauen an den Bosco Verticale, ein Haus in Mailand, an dessen Fassade Bäume wachsen?

Dieses Projekt halte ich für weniger gelungen, denn die Bäume müssen permanent gewässert und gepflegt werden. Das ist teuer. Im Bosco Verticale wohnen viele, die ihre Apartments nur partiell bewohnen und die nach spätestens zwei, drei Jahren wieder in eine andere Stadt ziehen.

Was schwebt Ihnen als Alternative vor?

Ein Haus, das so begrünt ist, dass sich die Pflanzen weitestgehend selbst mit Wasser versorgen können.

Der Architekt gestaltet nicht nur Gebäude: Er hat unter anderem auch für den Kaffeeröster Illy eine Espressotasse designt. (Foto: Getty Images Entertainment/ Getty Images) Matteo Thun

Woher kommt die Energie, dieses Haus zu heizen oder zu kühlen?

Ich halte wenig von Solarpanelen, ich bin ein großer Freund der Geothermie. Sie ist, wenn man sie richtig einsetzt, viel effizienter. Es war auch keine gute Idee, alle Atomkraftwerke in Deutschland vom Netz zu nehmen. Es wäre besser gewesen, die Erneuerbaren schneller auszubauen und im gleichen Maß die Atomreaktoren nach und nach vom Netz zu nehmen.

Was würde ein solches Haus, wie es Ihnen vorschwebt, noch auszeichnen?

Es hat keine Balkone.

Wie bitte? Wer Wohnungsgesuche durchliest, stößt immer wieder auf den Wunsch nach einem Balkon. Die meisten Menschen wollen aus ihrer Wohnung einen Schritt ins Freie machen können.

Das will ich auch, aber eine Loggia ist da viel besser geeignet.

Warum das?

Sie ist im Haus integriert, schattig und vermittelt viel mehr das Gefühl von Privatsphäre als ein Balkon.

>> Lesen Sie auch: Immobilienmarkt 2023 – Ist der Boom in Deutschland vorbei?

Lassen Sie uns einen Blick in die Zukunft wagen: Wie werden unsere Städte in 20 oder 30 Jahren aussehen?

Sie werden grüner und kleinteiliger.

Grün kann ich nachvollziehen, was heißt aber kleinteilig?

Im Sinne von vielen kleinen Zentren. Nur so können wir die Stadt, in der ich alle wichtigen Orte binnen fünf Minuten mit dem E-Bike erreichen kann, Wirklichkeit werden lassen.

Gibt es bereits Städte, die hier auf einem guten Weg sind?

Ich komme gerade aus Norwegen. In Oslo oder Stavanger gibt es viele Holzhäuser, viele Autos fahren elektrisch. Allerdings ist Norwegen auch eines der reichsten Länder der Erde, da fällt es leicht, den Wandel zu fördern, aber auch in Deutschland ist es möglich. Weniger Bürokratie und weniger Regeln wären ein Anfang.

Herr Thun, vielen Dank für das Interview.

Mehr: Wie unerreichbar ist der Traum einer eigenen Immobilie?

Erstpublikation: 30.07.2023, 14:31 Uhr.