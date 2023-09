 Start-up: Luxuriöse Ferienwohnung im Bremerhaven statt auf Sylt

Ferienimmobilien in Bremerhaven

Ein Start-up setzt auf Premiumausstattung in einem vormals schwierigen Stadteil Bremerhavens.

Köln Ein opulent verzierter Gründerzeit-Altbau reiht sich an den nächsten. Stadtzentrum und Geschäfte sind gleich um die Ecke – und das größte Highlight: Nach zehn Minuten Fußweg blickt man von der Hafenpromenade auf die offene Nordsee. Was nach einer unbezahlbaren Lage klingt, galt vor wenigen Jahren noch als einer der ärmsten Stadtteile Deutschlands: das Goethe-Viertel in Bremerhaven.

Nachdem die großen Werften in den 1980er-Jahren ihre Tore schlossen und auch die Fischerei nicht mehr aus der Krise kam, brach in Bremerhaven die Wirtschaft ein. Arbeitslosigkeit, Armut und Leerstand folgten. Noch 2013 belegte sie in einer Umfrage einen Platz unter den zehn unattraktivsten Städten Deutschlands. Die Stadt kämpft bis heute mit den Auswirkungen des wirtschaftlichen Abschwungs. Als Urlaubsziel, gar für eine verwöhnte Klientel, scheint die Stadt kaum reizvoll.

Ausgerechnet hier vermieten Tim David Müller-Zitzke und seine drei Mitgründer mit ihrem Start-up Bheaven Premium Homes exklusive Premium-Ferienwohnungen. Das Geschäftskonzept: Sie mieten Wohnungen und vermieten diese als Ferienwohnungen unter. Für die Eigentümer heißt das: Es fließt dauerhaft Geld, die Wohnung steht nicht leer, sie können aber weiterhin an der Küste Urlaub machen – das ist im Mietvertrag geregelt.

Aber Luxuswohnungen im armen Bremerhaven und nicht im reichen Sylt? Dafür gibt es einen Markt, sagt Müller-Zitzke überzeugt: „Bremerhaven hat viel mehr zu bieten, als man auf den ersten Blick denkt. Es gibt nicht nur interessante Museen, Kulturangebote und die lange Hafenpromenade, sondern auch Industrie und Forschung, die für wirtschaftlichen Auftrieb sorgen“, erklärt er.

Ferienwohnung: Bremerhaven statt Sylt

Die Stadt habe viel in Tourismus und Wirtschaft investiert und sei so auch für anspruchsvolle Urlauber und Geschäftsreisende ein attraktives Ziel geworden. Insbesondere in Lagen wie dem Goethe-Viertel, das bei einigen Einheimischen noch als Problem-Viertel verschrien sei, sieht Müller-Zitzke großes Potenzial.

Denn Urlauber haben andere Ansprüche als Dauerbewohner. Bei Ferienimmobilien zähle die Nähe zum Meer und den Museen. „Bietet die Wohnung dann noch Seeblick und ist hochwertig ausgestattet, ist sie auch für Mieter, die bereit sind, mehr zu zahlen, ein perfektes Paket“, ist der Unternehmer überzeugt.

Seit rund zwei Jahren vermietet Müller-Zitzke mit seinen drei Mitgeschäftsführern, die er aus Studienzeiten kennt, Ferienapartments in Bremerhaven. Das Konzept ist einfach: „Wir mieten Wohnungen, statten sie mit hochwertigen Möbeln und Produkten aus und entwickeln sie zu löffelfertigen Ferienapartments“, erklärt er. Löffelfertig heißt: Die Wohnung ist wie Ferienwohnungen von Allgäu bis Pellworm ausgestattet mit allem, was es zum Leben braucht.

Die Vorteile des Modells sieht auch Finanzexpertin und Honorarberaterin Stefanie Kühn aus Westerstede in Niedersachsen. Neben der geringeren Abnutzung durch ständige Pflege bietet das Mietmodell noch einen weiteren Vorteil. Es ermöglicht Eigentümern, auf Zeit zu spielen: „Wer eigentlich verkaufen will, aber den Preis-Peak verpasst hat, kann die Wohnung so ohne viel Aufwand und Verschleiß halten“, sagt Kühn.

Mittlerweile vermietet Bheaven 17 verschiedene Wohnungen in der Stadt an der Wesermündung. Die meisten davon als sogenannte Premiumapartments - inklusive veganer Pflegeprodukte im Bad. Diese kosten etwa 150 bis 250 Euro die Nacht.

Ferienwohnung als Geldanlage nicht ganz unkompliziert

Bleibt ein Haken: Bremerhaven ist eben nicht Westerland, „und wird auch in absehbarer Zukunft nicht in derselben Liga spielen“, sagt Dennis Frenzel, Spezialist für Baufinanzierung bei Dr. Klein in Bremen. „Mit diesem Angebot an hochwertigen Ferienimmobilien besetzen die Unternehmer eine Nische, mit der sie Erfolg haben können.“ Gerade vor dem Hintergrund, dass die klassische deutsche Ferienimmobilie abseits von Hotspots oft eher einfach gehalten sei.

„Es ist ein interessantes Konzept, eine zahlungskräftige Zielgruppe für die Region zu gewinnen – denn die gibt es“, meint Frenzel. Den Rang ablaufen wird dieser Küstenabschnitt den Klassikern St. Peter-Ording oder Sylt aber nicht. „Bremerhaven wird keine Top-Destination für die klassischen Luxus-Urlauber“, so Frenzel. „Aber vielleicht eine Alternative für Urlauber, die es bodenständiger mögen und dennoch ein gewisses Maß an Luxus zu schätzen wissen.“

Investoren müssen sich daher auch auf Randregionen konzentrieren. Andere Regionen, die bisher nicht unbedingt als typische Ziele für längere Urlaube bekannt sind, hätten ebenso Zukunftspotenzial. Frenzels Einschätzung: „Die Zahl solventer Interessenten, die für einen Urlaub in Deutschland und eine überdurchschnittlich komfortable Unterkunft einen höheren Preis zahlen, wächst. Das sind etwa die sogenannten Best Ager, aber auch zunehmend junge Familien.“

Als Geldanlage sind Ferienimmobilien nicht ganz unkompliziert: „Normale Mietwohnungen können Eigentümer einfacher vermieten und die Einnahmen besser kalkulieren“, erklärt Finanzexpertin Kühn. In manchen Orten oder Hausgemeinschaften gibt es zudem besondere Vorgaben für die Vermietung an Touristen. Manchmal ist sie gar ganz verboten. „Als Grundsatz gilt außerdem, dass ich eine Ferienwohnung sicher für mindestens 90 Tage im Jahr vermieten können sollte, sonst lohnt sich das nicht“, fügt Finanzberaterin Kühn hinzu. „Selbst wenn alle Gäste eine Woche bleiben, sind das mehr als zwölf Check-ins und Check-outs plus Organisation und Reinigung.“

Den Arbeitsaufwand sollten private Anleger ihr zufolge nicht unterschätzen, auch wenn Dienstleister wie Bheaven mit anpacken. Kühn ist daher vorsichtig: „Ich würde ein solches Modell nur in Ausnahmefällen empfehlen“, sagt sie.

Denn wer sich für eine Zusammenarbeit mit Dienstleistern wie Bheaven entscheidet, tut das selten aus Renditegründen – die Zwischenparteien wollen schließlich auch ihr Stück vom Kuchen abhaben. „Fremd gemanagte Ferienimmobilien sind daher eher Spielereien für Investoren, die das nötige Geld auf der hohen Kante haben“, meint Kühn.

