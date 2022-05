Steigende Energiepreise Ausufernde Nebenkosten: Diese Optionen haben jetzt Mieter und Vermieter

Die drastisch steigenden Energiepreise werden erst mit Verzögerung bei den Mietern ankommen – die nur zum Teil darauf vorbereitet sind. Was jetzt zu tun ist.

Angesichts der stark steigenden Heizkosten befürchten Immobilienexperten und Verbraucherschützer, dass vielen Mietern nächstes Jahr eine hohe Nachzahlung für ihre Nebenkosten ins Haus flattert. (Foto: dpa) Wohnhäuser

Frankfurt Sie sorgt häufig für Streit zwischen Vermietern und Mietern: die alljährliche Nebenkostenabrechnung. Aber die nächste Abrechnung droht besonders schwerwiegende Folgen zu haben – denn sie dürfte viele Mieterinnen und Mieter böse überraschen.

Weil die Energiepreise in den vergangenen Monaten in die Höhe geschossen sind, erwarten Experten hohe Nachzahlungen. Schließlich ist es unrealistisch, dass die auf Basis des Verbrauchs in den vergangenen Jahren errechneten Vorauszahlungen die nun auflaufenden Kosten decken.

Bei den nächsten Abrechnungen drohe eine „Riesenproblemflutwelle“, warnt so auch der Chef von Europas größtem Wohnungskonzern Vonovia, Rolf Buch. Er und Verbraucherschützer sind sich einmal einig: Sie fordern staatliche Unterstützung, weil sie befürchten, dass viele Haushalte die steigenden Kosten nicht begleichen können.

