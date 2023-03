Studie Immer mehr und teurere möblierte Mietwohnungen

Laut ImmoScout24 sind die Preise für möbilierte Mietwohnungen in den letzten fünf Jahren stark gestiegen. Grund dafür sei auch eine Gesetzeslücke bei der Mietpreisbremse.

„Der rasante Anstieg möblierter Wohnungen ist zum Teil auf die Regulierungen am Mietmarkt zurückzuführen", sagte ImmoScout24-Geschäftsführerin Gesa Crockford. (Foto: imago images/Future Image) Wohnungen im luxuriösen Rheinauhafen in Köln

Berlin Der Druck auf dem Immobilienmarkt nimmt zu und sorgt für deutlich steigende Mieten bei möblierten Wohnungen. Deutschlandweit seien die Angebotsmieten pro Quadratmeter für möblierte Wohnungen seit 2018 deutlich stärker gestiegen als die für unmöblierte Wohnungen, wie die Immobilien-Plattform ImmoScout24 am Freitag mitteilte.

Während Angebotsmieten für möblierte Wohnungen sich von 15,50 Euro pro Quadratmeter auf 22,50 Euro und damit um die Hälfte verteuerten, klettern sie für unmöblierte Einheiten nur von 7,41 auf 9,32 Euro. Möblierte Angebote beinhalten laut ImmoScout24 oft auch Services wie Hausmeister-, Reinigungs- oder Wäsche-Dienste.

In den vergangenen fünf Jahren hat der Anteil von eingerichteten Wohnungen an allen Angeboten von acht auf 13 Prozent zugenommen. „Der rasante Anstieg möblierter Wohnungen ist zum Teil auf die Regulierungen am Mietmarkt zurückzuführen“, sagte ImmoScout24-Geschäftsführerin Gesa Crockford.

In Berlin steigen die Preise am stärksten

