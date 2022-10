Trend zur Stadtflucht Immer mehr Menschen verlassen Großstädte und ziehen ins Umland

Immer mehr Menschen sind bereit, längere Fahrzeiten in die Städte auf sich zu nehmen. Die Umlandgemeinden profitieren überwiegend – aber nicht nur.

Frankfurt Die Metropolen in Deutschland verlieren laut einer Studie zunehmend Menschen an das Umland. Profitierten die Großstädte einst von einem Zustrom, hat sich der Trend zur Stadtflucht in den vergangenen Jahren verstärkt. Das zeigt eine Auswertung der Datenanalysefirma Empirica Regio für Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt, Düsseldorf und Stuttgart.

Wanderten im Jahr 2018 unterm Strich mehr als 47.000 Menschen aus den sieben größten deutschen Städte in direkt angrenzende Landkreise oder kreisfreie Städte ab, waren es 2021 rund 56.600, zeigt die Studie, die der Nachrichtenagentur dpa vorliegt. Besonders aus Berlin (17.249), Hamburg (11.145), Köln (7894) und Frankfurt (6653) zog es demnach im Saldo viele Menschen ins Umland.

Trend zur Stadtflucht: Zu wenig bezahlbarer Wohnraum in Metropolen

