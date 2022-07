Trendviertel 2022 Immobilien in Frankfurt: Welche Viertel für Käufer noch attraktiv sind

Am Wohnungsmarkt der Mainmetropole macht sich eine neue Unsicherheit breit. Wo liegen die Stadtteile, die jetzt noch Wertzuwächse versprechen?

Die Metropole ist beliebt – entsprechend hoch sind die Immobilienpreise. (Foto: dpa) Frankfurt

Frankfurt Der Name klingt paradiesisch. „Eden Tower“ heißt das neue Wohnhochhaus, das vor Kurzem am Frankfurter Güterplatz fertiggestellt wurde. Pflanzen wachsen vertikal an der Außenfassade, der Blick aus den oberen Etagen über die modernen Glasbalkone gibt den Blick auf die Skyline frei.

Doch die Preise für den neuen Frankfurter Wohntraum auf 27. Stockwerken sind von ganz irdischer Natur. Der Quadratmeterpreis zum Kauf eines Teils vom Paradies im „Eden“ geht erst bei rund 10.000 Euro los.

