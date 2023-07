 Immobilien 2023: Diese Viertel in Mainz sind besonders beliebt

Mainz kann Dank Biontech finanziell aus dem Vollen schöpfen. Haus- und Wohnungskäufer beflügelt das noch nicht. Denn vieles, was auf den Markt kommt, passt nicht zur Nachfrage.

Für Immobilien in Mainz sind die Preise im vergangenen Jahrzehnt deutlich gestiegen. Aktuell gehen sie zurück. (Foto: imago images/Westend61) Marktplatz in Mainz

Mainz „Hoffentlich machen die Mainzer nicht die gleichen Fehler wie die Sindelfinger“, sagt Reiner Braun und denkt dabei an den Boom der schwäbischen Stadt, den er in seiner Jugend erlebte. Mainz profitiert vom Impfstoffentwickler Biontech, Sindelfingen bekam hohe Gewerbesteuern von Mercedes. „Mit dem Geld wurde viel Sinnvolles angestellt, aber auch Schildbürgerideen umgesetzt“, erinnert sich der Geschäftsführer des Immobilienmarktanalysehauses Empirica. So kam Sindelfingen in die Presse, weil ein Zebrastreifen aus Marmor gebaut wurde.

In Mainz will man einen Teil des Geldes in den Bau preisgünstiger Wohnungen stecken – um so die Position als Hotspot im Rhein-Main-Gebiet zu behaupten. Einige Projekte sind bereits auf den Weg gebracht.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen