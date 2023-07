Auch an der früheren Hauptstadt Bonn ist die Immobilienkrise nicht vorbeigegangen. Experten sind aber optimistisch, dass sich die Preise bald stabilisieren werden.

Die Nachfrage nach Wohnraum in der Bundesstadt ist ungebrochen. (Foto: Photodisc/Getty Images) Blick auf Bonn

Bonn Anett Barsch ist den Umständen entsprechend zufrieden, was in diesen Zeiten schon viel wert ist. Die Leiterin der Projektentwicklung bei Swiss Life Asset Managers in Deutschland verantwortet in Bonn das Projekt Constance an der Poppelsdorfer Allee, benannt nach der Geliebten von Erzbischof und Kurfürst Joseph Clemens von Bayern, dem Erbauer des Poppelsdorfer Schlosses. Mit Quadratmeterpreisen von teils mehr als 10.000 Euro ist es eines der teuersten Neubauvorhaben der Stadt, in bester Lage in der Nähe des Bahnhofs und mit vielen Gründerzeithäusern in der Umgebung.

