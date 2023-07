 Immobilien: Die aktuelle Lage auf dem Berliner Immobilienmarkt

In der beliebten Hauptstadt sind die Preise für Eigentum unter Druck – doch gefragte Lagen funktionieren weiterhin. Für Mieter bleibt es in Berlin angespannt.

Blick aufs Zentrum: Eine Stadt, die kaum baut. Wie steht es um die Immobilien in Berlin? Berlin

Berlin Es war der Blick vom Uhrenturm, der ihn überzeugt hat. „Ich mag Spandau“, bekennt Luca Bauernfeind, Managing Partner des Projektentwicklers Kauri Cab Development, während er im elften Stockwerk des Turms den Blick über das neu entstehende Stadtquartier „Havelufer“ schweifen lässt und sich an die Novembertage 2018 erinnert.

Damals war er zusammen mit Bankern in Berlin-Charlottenburg in den Zug gestiegen und mit ihnen in den westlichsten Berliner Bezirk gefahren, um sie von dem kostspieligen Vorhaben zu überzeugen.

Schon damals stand hier der große gelbe Gebäudekomplex mit dem auffälligen Uhrenturm, der im Auftrag des Reichsluftwaffenministeriums ab 1939 erbaut wurde und das Luftfahrtgerätewerk von Siemens & Halske beherbergte. Während der NS-Zeit wurden hier Zwangsarbeiter eingesetzt.

