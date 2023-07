 Immobilien Frankfurt: Wo ein Kauf in der Main-Metropole lohnt

Die Preise in der Millionenstadt sind im ersten Quartal deutlich zurückgegangen. Welche Viertel sind noch gefragt und welche Gebäude verlieren derzeit kaum?

In kaum einer anderen großen Metropolen fielen die Preise so stark im ersten Quartal wie in Frankfurt. (Foto: dpa) Skyline von Frankfurt bei Nacht

Frankfurt Die Lage ist nobel, die Eigentumswohnungen sind exklusiv gestaltet. Der neue Wohnturm One Forty West nahe des Frankfurter Senckenberg Museums bietet einen traumhaften Fernblick aus bodentiefen Fenstern, eine Lobby mit Concierge-Service und einen Hundewaschplatz im Untergeschoss. Das hat seinen Preis: Für die Apartments zahlten die Erwerber im Jahr 2022 noch Quadratmeterpreise im fünfstelligen Bereich.

Von solchen Offerten können Verkäufer heute in Frankfurt indes häufig nur noch träumen. In kaum einer anderen Stadt unter den großen sieben deutschen Metropolen fielen die Preise so stark im ersten Quartal dieses Jahres wie in Frankfurt.

Entsprechend groß ist die Verunsicherung am Wohnungsmarkt der Mainmetropole. Viele Interessenten zögern, viele Verkäufer müssen plötzlich Abstriche von ihren Wunschpreisen machen. Immobilien in der Stadt sind auf einmal kein Selbstläufer mehr. Wo liegen jetzt die Viertel, die am ehesten Wertzuwächse versprechen? Was sollten Interessenten beachten?

