 Immobilien in Dortmund: Gründe, warum der „Pott“ besser als sein Ruf ist

Immobilien sind in Dortmund noch vergleichsweise erschwinglich. Neubauten entstehen häufig dort, wo einst malocht wurde. Sorge macht der Blick auf den Bestand.

Zwar hat auch in Dortmund die hohe Nachfrage die Immobilienpreise deutlich nach oben getrieben. Eine Überhitzung ist aber nicht eingetreten. (Foto: IMAGO/Hans Blossey) Dortmund aus der Luft

Dortmund Der Standort könnte kaum prestigeträchtiger sein. Stahlwerkstraße in Dortmund, auf dem Gelände der ehemaligen Westfalenhütte, ein Steinwurf entfernt vom Borsigplatz. Wo die Hoesch AG jahrzehntelang in großem Stil Stahl produziert und verkauft hat, rollen bald die Bagger an. 800 Wohnungen lässt der Immobilienentwickler BPD hier in Kooperation mit Immowerk bis 2030 entstehen. Kostenpunkt: bis zu 250 Millionen Euro.

Das Karlsquartier in der nördlichen Innenstadt ist eines der größten Immobilienprojekte der vergangenen Jahre in Dortmund. Es steht symbolisch für einen immobilienpolitischen Ansatz, der Vergangenheit und Gegenwart der Region miteinander verbindet. Die Ruhrgebietsstadt wächst wieder – und braucht dringend neuen Wohnraum.

Sein raues Image wird das Ruhrgebiet schließlich nur mühsam los. Die Probleme der Region werden schnell sichtbar, wenn man sozioökonomische Daten wie Arbeitslosigkeit und Kaufkraft betrachtet. Und doch ist der Ballungsraum Pott in vielerlei Hinsicht besser als sein Ruf – und deshalb für Immobilieninvestoren einen Blick wert.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen