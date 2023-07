 Immobilien in Leipzig: In diesen Vierteln sollten Interessenten zugreifen

In diesen Vierteln sollten Interessenten zugreifen

Premium Immobilien in Leipzig

Eigentumswohnungen sind in der Sachsenmetropole aktuell günstiger zu haben. Dagegen steigen die Mieten weiter an – besonders in den beliebten Vierteln.

