 Immobilien: Ist Potsdam bald nur noch was für Vermögende?

Die Potenziale am Grundstücksmarkt gelten durch Verdichtung und Neubauprojekte als weitgehend ausgeschöpft. Künftig werden wohl vor allem Vermögende kaufen.

Die Flächen für Neubauten in der Stadt werden immer knapper. (Foto: mauritius images / Wilfried Wirth / imageBROKER) Alter Markt in Potsdam

Berlin Während weiter hinten noch der letzte Beton gegossen wird, erhält das erste Gebäude vorn bereits seine Klinkerfassade. Sanftes Braun, im Stil der traditionellen Potsdamer Villenviertel. Unter kreisenden Kränen setzt sich Marzena Rybicka ihren Schutzhelm auf und betritt die Baustelle.

Die geschäftsführende Gesellschafterin von Seastone Real Estate überprüft den aktuellen Stand der acht Stadtvillen mit 136 Eigentumswohnungen, die hier in Bornstedt, im Norden der brandenburgischen Landeshauptstadt, entstehen. „Es ist selten, in Potsdam noch solche Grundstücke zu bekommen“, erklärt Rybicka. Als sie bei der Konzeptvergabe von der Stadt den Zuschlag bekam, stand der Name für das Ensemble schon fest: „Neue Liebe“.

Tatsächlich geht in Potsdam für Investoren und Selbstnutzer nicht mehr viel. Die Flächen für den Neubau werden immer knapper.

Das räumt das Rathaus in seiner Analyse zu den Wohnungsbaupotenzialen offen ein. 2022 wurden nur 871 Wohnungen genehmigt. Die Anzahl fertiggestellter Wohnungen brach im Vergleich zum Vorjahr um 63 Prozent ein.

