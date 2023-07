 Immobilien Köln 2023: Welche Veedel besonders beliebt sind

In Köln sind die Quadratmeterpreise im Vergleich zu den anderen Metropolen noch moderat. Vor allem Familien weichen trotzdem immer weiter an den Stadtrand aus.

In einigen Stadtvierteln in Köln sind Immobilien besonders begehrt. Vor allem in den Nordwesten der Stadt ziehen viele Familien. (Foto: Unsplash) Blick auf Köln

Köln Vor wenigen Wochen hielt Martin Venjakob endlich die Baugenehmigung für das Simonsveedel in Weidenpesch im Kölner Norden in den Händen. Der Regionalleiter Rheinland des Projektentwicklers Bonava musste lange darauf warten, einige Interessenten, die ohnehin in diesen Zeiten rar sind, sprangen ihm deshalb ab. Jetzt erst kann er so richtig mit dem Vertrieb des Quartiers mit insgesamt 390 Wohnungen beginnen, von denen Bonava den Großteil baut.

Es ist ein Start in schwierigen Zeiten, aber immerhin will Venjakob noch bauen. Denn auch in Köln zeigt sich die Trendwende am Immobilienmarkt deutlich. Nach exklusiven Daten von vdp Research sind die Preise in der Domstadt allein im ersten Quartal 2023 im Vergleich zum Vorquartal für Ein- und Zweifamilienhäuser um 1,5 Prozent auf 4960 Euro den Quadratmeter gefallen, für Eigentumswohnungen sogar noch stärker um 2,9 Prozent auf 4870 Euro.

