Trendviertel 2022 Verblüffende Dynamik: In Düsseldorf haben Käufer von Immobilien noch lange nicht genug

Der Preisboom in der NRW-Landeshauptstadt hält an – daran dürften auch die steigenden Zinsen kaum etwas ändern. Das macht die Metropole interessant für Investoren.

Auf dem Immobilienmarkt der Stadt sind viele finanzstarke Akteure mit ausreichend Liquidität unterwegs. (Foto:𧋴Px Plus/Getty Images) Blick über Düsseldorf

Düsseldorf Der Grundstein ist seit wenigen Tagen endlich gelegt – es tut sich also wieder etwas nach Monaten des Stillstands an der Düsseldorfer Suitbertusstraße im Stadtteil Bilk. Wo jahrzehntelang Schrauben produziert und gehandelt wurden und zuletzt das sehr beliebte Veranstaltungszentrum „Boui Boui Bilk“ stand, entsteht nun das „Mothes Karree“: ein großes Areal mit 58 Eigentumswohnungen, zwei Stadthäusern und umfangreicher Grünfläche im Innern. Ein ruhiges, familienfreundliches Leben mit viel Grün vor der eigenen Tür – mitten in der Großstadt, so verspricht es die Tecklenburg-Gruppe, die das Quartier realisiert.

Mit Bauprojekten wie diesen versuchen Entwickler, die sehr starke Nachfrage nach Wohnimmobilien in der Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens zu bedienen. Doch das Gesamtangebot reicht bei Weitem nicht aus. Das treibt die Preise im Umkehrschluss auf ein mittlerweile sehr hohes Niveau.

